“Miguel Herrera, director técnico del América tendrá suspensión de un cotejo por hacer constantes reclamaciones o protestar las decisiones de cualquiera de los integrantes del Cuerpo Arbitral”, escribieron en comunicado.

LIGA BBVA Bancomer MX. Reporte Disciplinario / Jornada 12 https://t.co/FwkNLOqljR pic.twitter.com/ymCqcxIMhb — FEMEXFUT (@FMF) October 8, 2018

Se va expulsado Miguel Herrera por reclamos al cuarto árbitro. @record_mexico pic.twitter.com/MayhoCSyOZ — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) October 7, 2018

'Fue expulsión injusta'



“Yo creo que a Miguel (el árbitro) lo expulsa injustamente, la verdad. Porque Miguel, como todos nosotros que somos entrenadores, el jefe, tenemos el derecho, no de estar reclamando, pero, bueno”, dijo Ferretti.

Tras el partido ante América, Ricardo Ferretti aseguró que Miguel Herrera no debió ser expulsado, peroen el Estadio Universitario y no podrá estar en el banquillo para el siguiente partido ante Xolos de Tijuana, el próximo 20 de octubre a las 7 de la noche en el Estadio Azteca.En conferencia de prensa, el entrenador de Tigres,Entre otros expulsados se encuentran Esteve Padilla, auxiliar técnico de Morelia, Rogelio Funes Mori, de Rayados, así como William Da Silva, de Toluca, quienes tendrán que cumplir con un partido de sanción. Otro jugador que no podrá estar en el campo será Jorge Torres Nilo, quien acumuló cinco amonestaciones.