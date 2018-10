10 curiosidades de John Lennon

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

cantante y compositor, u uno de los integrantes de The Beatles, nació alde 1940.Te contamos unas cuantas curiosidades sobre él:1. Su nombre completo es John Winston Lennon. Su abuelo paterno se llamaba John Lennon, y Winston en honor a Winston Churchill, Primer Ministro de Reino Unido.2. No se sabe dónde están sus cenizas. Después de su asesinato en 1980, Yoko Ono hizo que sus restos fueran cremados pero nunca se supo que hizo con ellos.3. Lennon quería escribir un libro para niños. Estaba planeando una colección de cuentos para niños antes de su muerte.4. La canción de 'In My Life', compuesta por Lennon y McCartney de, fue interpretada en el funeral de Kurt Cobain.5. El primer instrumento que aprendió a tocar fue la harmónica y todos recordamos su sonido en 'Love Me Do'.6. Compró una isla en Irlanda llamada Dorminish que era conocida por la gente de los alrededores bajo el nombre de Beatle Island.7. Los famosos lentes redondos que lleva en el video de Imagine se encuentran en un museo y se estima que su precio es de 1,5 millones de dólares.8. John Lennon estaba obsesionado con el número nueve porque éste aparecía constantemente en su vida: nació un nueve de octubre, el mismo día que su hijo Sean 35 años después. Conoció a Yoko Ono un nueve de noviembre. Nació a las 06.30 (6+3=9). Liverpool, la ciudad en la que nació, tiene nueve letras y el nombre de la calle donde vivía, Newcastle, también. El autobús que lo llevaba al colegio era el 72 (7+2=9), el mismo número del apartamento de Nueva York en el que vivió.9. John Lennon bebía muchísimo café, tenía una adicción por la cafeína, había días que podía beberse fácilmente 30 tazas.10. Mark David Chapman, asesino de John Lennon, tiene actualmente 63 años y sigue en prisión a pesar de que en contadas ocasiones ha solicitado la libertad condicional.