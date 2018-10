Relajado ante los haters

Aquel que quiera encasillar a Juanes como un artista pop e incluso piense que es un músico que cambió el rock por el éxito, está muy equivocado. Al menos eso es lo que dice Juan Estaban Aristizábal Vasquez —nombre real del músico— quien asegura que él es mucho más que una sola clase de artista, es un ser multifacético que lo mismo toca rock, pop, funk que vallenato si así lo quiere."Yo canto las canciones no porque quiera ganarme a la gente, las canto porque han influido en mi vida. Pienso, para mí son como distintas facetas de mi carrera", explica el medellinense en entrevista con EL UNIVERSAL.Para el músico, quien hace unas semanas estrenó su nuevo sencillo, en el que juega con los sonidos urbanos, ningún artista debería tener miedo a este género, mucho menos debería estereotiparlo o mal mirarlo, para él simplemente es un género más y como tantos, está hecho para disfrutarse y bailar, sin una pretensión más."Estaba consciente de que 'Pa' dentro' era un experimento porque no es la canción que normalmente hago; el proceso fue distinto desde la manera de grabar y componer. Empezamos a buscar un origen en el que se reflejara el folclore nuestro, del Caribe, y quisimos acercarlo a lo contemporáneo", comenta.Aunque afirmatambién admite que habrá a quien no le guste, porque piensa que eso no es normalmente lo que él hace o que incluso está traicionando su escénica.Sin embargo, el cantante de 46 años dice que con las décadas que lleva en la carrera ha aprendido a tomarse las críticas con más calma y estar relajado ante los "haters".¿Cantar por agradar? No. Nunca tocaría o cantaría algo sólo por agradar o vender más discos, pero el artista asume que en los años que lleva en la industria sí ha cambiado, pues ahora es un ser más seguro y confiado, cosas que ha logrado sólo con los 30 años que lleva recorriendo escenarios, foros y países.Junto a su nuevo sencillo y un álbum próximo a estrenarse, Juanes inicia una nueva gira, una en la que mezcla su pasado, aquel que inició con la banda de metal llamada Ekhymosis, hasta sus primeros trabajos como solista e incluso se da el espacio para hacer algunos homenajes en su show a Juan Gabriel y Gustavo Cerati.Si bien admite que ha sido una pieza en el crecimiento de la escena musical colombiana que se ha apoderado del mundo, Juanes cree que han sido otros quienes verdaderamente han contribuido al crecimiento de los artistas colombianos y que incluso las nuevas tecnologías también han influido mucho.Ahora que el reggaetón se ha apoderado de las estaciones de radio y los charts del mundo, el intérprete de "A Dios le pido" no lo ve con malos ojos, incluso alaba que el género crezca, pues considera que eso hace que también madure y se perfeccione.Cuando él empezó a mediados de la década de los 80, agrega, quizá hubiese sido imposible imaginar hasta dónde llegaría la música hecha en Colombia."La escena es súper distinta, la tecnología ha transformado la política, la industria musical, la manera en la que nos relacionamos. Hoy para los artistas es más fácil darse a conocer y significa que hoy en Colombia están pasando cosas distintas, interesantes; hoy artistas como (Sebastián) Yatra son muestras de lo mucho que han cambiado".La política no es lo suyo. Juanes dice que siempre ha sentido una vena política o al menos un interés por expresar lo que le molesta o le incomoda sobre lo que sucede a nivel político en el mundo y en su propio país.Por ello señala que, aunque nunca se ha considerado un artista políticamente activo, sí cree en la importancia de levantar la voz cuando sea necesario."Nunca es planeado que hable de política en mis shows,y, si lo hago, es porque así lo pienso, porque para mí Colombia es un país muy complejo y rico pero hemos vivido una división muy potente por todos lados, por el proceso de paz, por los partidos políticos, las elecciones, y siempre eso divide mucho, desde la familia, y lo que quiero decirle a la gente es justo eso, que la política nos divide y que no lo permitamos".