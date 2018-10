'Hasta el infinito y más allá'

Ahora que Chris Evans dejaría de interpretar al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, su colega Robert Downey Jr. le dedicó un mensaje lleno de sentimiento por los años que trabajaron juntos.. Ha sido un día emotivo por decir lo menos. Interpretar a este personaje durante los últimos ocho años ha sido todo un honor", escribió Chris Evans en Twitter.Y en su mensaje, que publicó el pasado 4 de octubre, agregó: "A todo el mundo delante de las cámaras, detrás de ellas y a la audiencia, gracias por todos estos recuerdos. Eternamente agradecido".Ante ello, Robert Downey Jr. —quien encarna a Iron Man en la saga de superhéroes de Marvel— realizó una publicación dedicada a su entrañable amigo Chris Evans, como un tributo de despedida inspirado en la película "Toy Story".Robert Downey Jr. compartió un dibujo que muestra a Buzz Lightyear con los colores de Iron Man y a Woody con los colores del Capitán América y tiene como título "To Infinity (War) and Beyond", que fusiona el famoso "Hasta el infinito y más allá" con el título de "Avengers: Infinity War".Además, Robert Downey Jr. acompañó la imagen del siguiente mensaje:, al cual Cris Evans respondió señalando:Esto acrecienta los rumores de que Chirs Evans deje de vestir el traje del Capitán América; sin embargo, hasta el momento ni el propio actor, ni ningún representante del Universo Cinematográfico de Marvel ha salido a confirmar o a desmentir esta información.