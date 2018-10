¡No te pierdas “Un Pasaje a Bollywood” en el Cervantino!, disfruta el espectáculo por Facebook

Disfruta el show desde tu celular

Este miércoles arranca la cuadragésima sexta edición dely el evento inaugural será a cargo de la, conen la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas.Este año el país invitado es la India, es por ello que la agrupación reconocida interrnacionalmente presentará suCon un colorido vestuario, danzas llenas de ritmo y energía, rítmicas escenas tomadas de la viday una colección de música y canciones extraídas de algunos films producidos en los estudios delos artistas traerán un poco de su cultura del Lejano Oriente hasta el Bajío mexicano.Montado y adaptado por Ashley Lobo, el espectáculo tiene como base la representación del amor y cuestiona qué tan lejos podemos llegar para hacer un sueño realidad.Además de participar en la ceremonia inaugural, los artistas se presentarán en, a las 8 de la noche en el Teatro Manuel Doblado.Pero si no alcanzaste boleto o no podrás asistir a alguna de las dos funciones, no te preocupes porque puedes disfrutar del show a través de tus dispositivos móviles, tu computadora o en tu televisor.T4 transmitirá en vivo el montaje de este miércoles, en punto de las 8 de la noche, a través de su canal de cable, la app de, en su página de interneto bien en l ivestream de Facebook.