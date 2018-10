¿Protegen leyes de Hidalgo a las mujeres?; se quedan cortas, dice CNDH

PLATAFORMA



CUATRO NORMAS OBSERVADAS

DISPOSICIONES JURÍDICAS, A 60 POR CIENTO

En Hidalgo, solo 73 por ciento de los ordenamientos jurídicos garantizan que una mujer tenga una, lo que posiciona a la entidad por debajo de la media nacional.Así lo establece la, situación que, puntualizó, impide que las mujeres “puedan exigir y hacer efectivas sus garantías fundamentales”.Cabe recordar que durante el actual año han asesinado a ocho mujeres en la región Tula-Tepeji, además de que otras seis resultaron heridas.Seguro te interesa:Incluso han desaparecido adolescentes, sin que hasta el momento autoridades esclarezcan su paradero.Así pasó: ¡Atención!, ¡Se busca! María de Jesús lucha por encontrar a Karla Donají De acuerdo con la, Hidalgo tiene 73 por ciento de avance para hacer valer lasLa metodología de la CNDH mide 12 disposiciones jurídicas, de las cuales, sólo cuatro fueron aprobadas en su totalidad: derecho a respetar la vida de una mujer, además de su libertad, acceso a la justicia y educación libre de patrones estereotipados.El organismo nacional revisó los Códigos Penal y Civil de Hidalgo, así como su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.Además de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el ordenamiento para Prevenir y Erradicar la Discriminación.Derivado del análisis, la CNDH publicó que sólo 60 por ciento de dichas leyes garantizan el derecho a la salud, igualdad, además de protegerlas contra la discriminación y tortura.Las mujeres tienen “derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; es decir que no deben ser sometidas a tratos “inhumanos o degradantes”.No obstante, este derecho no se encontró en el Código Civil del Estado de Hidalgo ni en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, señaló el organismo autónomo.Por lo que la CNDH consideró que los ordenamientos para garantizar este derecho, se cumplen solo en 60 por ciento.Situación que se replicó en el derecho que tiene una mujer para no ser sometida a tortura, toda vez que en la ‘Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia’ no se encontraron artículos que contemplen dicha garantía.La Comisión mostró que el “derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación” tampoco se observó en el Código Penal del estado.A través de un comunicado, la CNDH advirtió que al menos 15 Estados del país demuestran un atraso en sus constituciones en materia de derechos humanos.Los estados de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Sonora son los que tienen menor avance “en la armonización de sus constituciones”.Los resultados de Hidalgo y otras entidades federativas pueden ser consultados aquí: (http://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion).Todos están viendo: