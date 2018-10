Continúa proceso para que Mixquiahuala recupere 7 mdp transferidos sin consentimiento

OBRA PÚBLICA AFECTADA

BANCO SE NIEGA A REGRESAR DINERO



Por ello, "el expediente se envió a la Condusef nacional para que emitan un dictamen técnico. Quiere decir que existen elementos suficientes para llevar, dentro de un juicio, a buenos resultados a la parte que demanda", comentó.

La Condusef emitirá un dictamen técnico que sirva de prueba en un juzgado para que el ayuntamiento derecupere los 7 millones de pesos que fueron transferidos, sin consentimiento, de una de las cuentas de la administración el año pasado.María del Pilar Castañeda Sánchez, subdelegada de la, informó que la alcaldía de Mixquiahuala inicio un proceso con la institución por la transferencia no reconocida que se realizó el 24 de agosto de 2017, de BBVA Bancomer a Actinver, por la cantidad deEse recurso proviene dely al estar en controversia quedó congelado, lo que también afectó a cuatro obras de infraestructura y servicios que dependen de ese dinero.Castañeda Sánchez comentó que durante la audiencia conciliatoria que se tuvo entre BBVA Bancomer y el ayuntamiento de Mixquiahuala, el pasado 22 de enero, la institución bancaria se mantuvo firme al señalar que la transferencia se hizo de acuerdo con el protocolo, por lo que se aplicaron claves y contraseñas correspondientes en la transacción cibernética.Derivado de eso, Bancomera regresar el recurso a las arcas municipales de Mixquiahuala. Sin embargo, la Subdelegada consideró que sí existen elementos que sustentan un movimiento financiero no reconocido.Por este hecho, Mariela Escamilla, representante legal del municipio, inició una denuncia penal el 25 de agosto de 2017, ante la subprocuraduría de procedimientos penales región oriente, mediante el registro RA-SC-2017-02713. Sin embargo, meses después no tenía avance porque el trámite corresponde a la síndico jurídico.En su momento, el alcalde Humberto Pacheco Miralrío clasificó el suceso como un ‘hackeo’ cibernético y sostuvo que el movimiento de la cuenta que llevaba de manera mancomunada con la Tesorera municipal, Amada Elizabeth del Castillo, no fue realizado por personal del ayuntamiento.