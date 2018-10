Contradice Cipriano Charrez a Procuraduría: “se desistieron de las denuncias”

Además, “es totalmente falso que haya huido del lugar del siniestro, estuve presente a la espera de la llegada de las autoridades correspondientes. Los videos e imágenes que algunos medios han difundido es el momento en el cual salí del vehículo en el que viajaba porque ya comenzaba a incendiarse”.



Por tanto, “desconozco la razón por la cual la Procuraduría omitió esta información en su tarjeta informativa de las 10 de las noche”, dijo luego de mostrar documentos con los cuales afirma que se desistieron de las dos denuncias.

, diputado federal emanado de Morena, contradijo a la, al señalar que de las tres denuncias iniciadas por el accidente automovilístico en Ixmiquilpan, donde un joven murió calcinado, dos ya desistieron.Insistió en que es falso lo que la Procuraduría dio a conocer en una tarjeta informativa y agregó que quien conducía la camioneta involucrada era uno de sus colaboradores.Descartó que él y su colaborador estuvieran en estado de ebriedad al momento del accidente.ASEGURA QUE DESISTIERON DE DENUNCIASDurante conferencia en la Ciudad de México, acompañado de las legisladoras Simey Olvera, Lidia García Anaya, Julio Cesar Ángeles Mendoza y Fortunato Rivera, donde no aceptó preguntas de la prensa, aseguró que se desistieron de las dos denuncias el 8 de octubre a las 16:24 y 16:50 horas.La tercera querella, agregó Cipriano Charrez, es la carpeta de investigación que la Procuraduría inició de oficio.Agregó que el lunes 8 de octubre se presentó en las oficinas de la procuraduría eny después de una hora de espera le señalaron que no podían aceptar su testimonio porque no había denuncias en su contra y no había sido requerido como testigo.Dijo que no se amparará en suy agregó que está en la completa disposición de las autoridades para la investigación. "Un servidor no evade sus responsabilidades".