José Eduardo Ramírez desconoce a Francisco Herrera como coordinador de regidores de Morena de Irapuato

El próximo regidor del ayuntamiento por Morena y la Coalición 'Juntos Haremos historia', José Eduardo Ramírez Vergara, aseguró que el no firmó ningún documento para señalar a su compañero, el regidor Francisco Herrera Murillo, como coordinador de la fracción.Está mañana Herrera Murillo dio a conocer que sería el quien encabezaría a los 3 regidores Morenistas en el ayuntamiento y destacó que está decisión fue tomada en una reunión con sus compañeros que lo acompañan de manera democrática, sin embargo Ramírez Vergara Primer regidor aseguró que el no formó parte de dicho acuerdo y que por lo tanto será un regidor sin coordinador.“En relación al tema del coordinador yo no firme algún documento por lo tanto desconozco al que se autoproclama como tal, por tal motivo no tengo coordinador y soy un regidor más del futuro Ayuntamiento”, dijo.Ramírez Vergara señaló que su compañero tiene mucha prisa por autoproclamarse coordinador, sin embargo debe tomar en cuenta que Morena en Irapuato se encuentra en un proceso de impugnación por presuntas irregularidades en la candidatura del panísta, Ricardo Ortiz, que aún no termina y se deben respetar los tiempos.“Estamos esperando los tiempos y como sabes tenemos un proceso de impugnación que aún no concluye él (Francisco Herrera Murillo) trae mucha prisa y es presa de su inexperiencia”, opinó.