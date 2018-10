Espera Mesa Directiva del Congreso informe de Procuraduría sobre accidente en Ixmiquilpan

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados espera que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) documente el expediente sobre el accidente automovilístico en Ixmiquilpan donde un joven murió calcinado para proceder en consecuencia, luego que fue involucrado el legislador federal Cipriano Charrez.



Durante el inicio de la sesión en San Lázaro, el diputado Gerardo Fernández Noroña pidió a la Mesa Directiva estar en contacto permanente con el gobierno de Hidalgo, particularmente con la Procuraduría, para saber el estado que guarda la investigación.



“En su momento, yo francamente intuyo que será el primer desaforado, ya se verá, no soy Ministerio Público, pero me parece que no deberíamos dejar pasar el tema”, dijo el legislador.