Aunque tienen puente, peatones 'se la juegan' para cruzar la carretera León-Silao

Sin reductores de velocidad



“Si bien hay un puente, no hay reductores de velocidad, ni anuncios para que la disminuyan. No se respetan los límites, pues por ser área poblada, no debe ser mayor a los 80 kilómetros por hora”, señaló Francisco Luna, habitante de la zona.

“Tienen que hacerlo por el carril de alta velocidad, y ya se han registrado lamentables accidentes por alcance. No hay carril de desaceleración para los que circulan de León a Silao por el carril de alta velocidad y se encuentran con un carro que se va incorporando a la circulación”, relató Tereso Hernández, vecino.

Tampoco respetan retorno



“Por lo regular son vecinos de Los Sauces que por evitar ir en forma segura, hasta el retorno del puente que está a la altura del entronque rumbo a Santa Ana del Conde, se juegan la vida cruzando y desafiando vehículos que circulan a alta velocidad”, dice Aarón Mata.

Y sin alumbrado

