Ratifican triunfo de Elvira Paniagua como alcaldesa electa

"Caso cerrado": Javier Mendoza



"Ya había comentado en días pasados que para mi estaba prácticamente el tema jurídico y era el momento de cerrar filas y trabajar todos por Celaya al margen de proyectos políticos o intereses partidistas", señaló quien fue alcalde hace 30 años.

El último recurso interpuesto por el ex candidato independiente a la Alcaldía de Celaya,, para impugnar la elección de la alcaldesa electa Elvira Paniagua Rodríguezpor la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.Luego de que los abogados de Mendoza Márquez impugnaran la decisión de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, la cual determinórealizada por presuntas irregularidades el día de la elección, la Sala Superior confirmó el triunfo de Elvira Paniagua y la conformación del Ayuntamiento en Celaya.El ex candidato señalaba presuntas irregularidades en laen al menos, ya que no habían sido entregados al Consejo Municipal en los plazos establecidos por la ley.También evidenció que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato no contaba con más de la mitad de los paquetes electorales, pero sus argumentos fueron desestimados.La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó desechar ya que "en los fallos no se analizó un planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad que pudiera ser revisado por dicha sala ya que la Sala Monterrey ya lo había resuelto", señaló Berenice García, secretaria general de acuerdos.Tras conocer la decisión de la Sala Superior del TEPJF, el candidato independiente, Javier Mendoza Márquez afirmó que es un caso cerrado reiterando que es momento de cerrar filas por Celaya.Al cuestionarle si consideraba que le había faltado a su impugnación para que procediera, Mendoza Márquez afirmó que era "un caso cerrado" y le deseaba éxito a la alcaldesa electa Elvira Paniagua.