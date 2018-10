Defienden a Narváez



“Tiene experiencia y tiene conocimientos técnicos acerca de temas parlamentarios y por la tanto me parece que la experiencia que se ha dado en su actuar y en sus diferentes áreas de trabajo le han también llevado a conocer el funcionamiento, la operación y los objetivos del Congreso del Estado”, sostuvo.



“Creo que los que hemos votado a favor creemos que la experiencia existe, el compromiso existe, el conocimiento de los diversos temas existe, su currícula completamente cumple a cabalidad con todo. La capacidad de licenciado Narváez está probada a través de la experiencia que ya tiene desde diferentes ámbitos que hoy vendrá a enriquecer desde el Congreso del Estado”, enfatizó.

Llega Narváez con ocho votos en contra



“Hay reconocimiento de que la persona cumple con el perfil, pero políticamente a Morena no está de acuerdo con el origen, con su procedencia”, declaró.

“La cuestión legal la cumple, en el tema del perfil le falta esta experiencia en el tema legislativo en cómo se maneja el Poder Legislativo y parece que si se incluye viniendo del poder Ejecutivo pudiéramos tener un retroceso en la Secretaría general como una pieza clave que abone a la buena relación de todas las fuerzas políticas”, dijo.

Los otros nombramientoS

el secretario particular del ex gobernador Miguel Márquez Márquez será el. Integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobaron por mayoría la propuesta, en contra votaron losy la representación delEl actual secretario de General, Christian Cruz Villegas, también fue secretario de Miguel Márquez y también fue cuestionado en su momento por su cercanía con el Ejecutivo.Además, la Junta de Gobierno determinó dos movimiento más en direcciones institucional Administración e Investigaciones Legislativas.El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,, defendió la decisión y aseguró que Narváez Martínez tiene la experiencia para. Sin embargo, en su currículum, los más cercano a esto es una candidatura a una diputación federal que perdió frente a una candidata del PRI y un la suplencia que actualmente tiene como legislador federal deOviedo Herrera también afirmó que se analizaron otros perfiles como Jorge Jiménez Lona, actualmente coordinador de asesores dely el propio secretario General,, pero la única propuesta que se puso sobre la mesa fue la de Ricardo Narváez.Ricardo Narváez tuvode diputados de PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza yde los legisladores de Morena, PVEM y Partido del Trabajo.El coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional, Ernesto Prieto Gallardo, sostuvo que el voto en contra de los cinco diputados del grupo parlamentario se deben a la cercanía que tiene la propuesta con el Ejecutivo.La coordinadora del PVEM,argumentó el voto en contra debido a que Narvaéz Martínezen materia legislación y contempla un retroceso en el Congreso con su nombramiento.La diputada del PT, María de Jesús Eunices Reveles Conejo, consideró incorrecto que el ex secretario del gobernador ocupe un cargo cuando ya ocupe una diputación suplente en el Congreso de la Unión.En las áreas directivas del Poder Legislativo sólo se prevén dos cambios de momento en Administración y en el Instituto de Investigaciones Legislativas, además la próxima semana podrían anunciarse al nuevo titular de la Unidad de Estudio de las Finanzas, que actualmente ocupa Joel ArredondoA la dirección de Administración, llegaen sustitución de, precisamente este último sustituyó al primero en el cargo hace algunos años.Mares Crespo es contador público y tiene una maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad De La Salle Bajío, así como una especialización en Derecho Administrativo y Financiero Fue director general de Administración del Congreso del Estado de Guanajuato y Contralor Interno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. También aspiró a la contraloría interna del Congreso hace un año.En apoyo parlamentario fue ratificado, Omar Ignacio Alejandrí Rodríguez en la Unidad de Transparencia yen Comunicación Social.