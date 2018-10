Desaparace estadounidense, venía a México a conocer a su novia que conoció en redes y nunca llegó con ella

"Él no llegó", dijo la angustiada novia; informó que ya reportó su desaparición ante un Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en Sonora.



"Ya pasaron dos días y la angustia aumenta", dijo Daneth quien confía en que Dios le permita conocerlo.

, unde 26 años originario dedesapareció el domingo 7 de octubre en la carretera de Imuris, Sonora, luego de que ingresó a México para conocer en persona a Daneth, su novia con quien solo tenía contacto por Internet.El joven que trabaja en, cruzó la frontera mexicana por la ciudad de Agua Prieta, Sonora, en un vehículo pick up color guinda, con un remolque donde transportaba un vehículo Camaro color rojo, con franjas negras, alrededor de las 14:00 horas del día domingo.A las 16:13 horas envió a su novia una foto con el mensaje: "Rumbo a la felicidad donde el desierto se junta con el mar".dijo a EL UNIVERSAL que el último contacto que tuvo confue a las 18:24 horas, pues en su trayecto se estaban comunicando. Después pensó que pasaba por áreas sin señal y por ello no podía contestarle.Las llamadas entraban a buzón y dejó de responder los mensajes, lo cual la empezó a alarmar, al grado de comunicarse con la familia del médico en Estados Unidos, quienes le informaron que tampoco pudieron contactarlo.Los jóvenes entablaron una relación virtual vía Facebook y estaban a punto de conocerse en persona, luego de que Dylan manejó por más de 20 horas hastade ahí enfiló a la carretera Cananea-Imuris, luego tomaría la Internacional hacia el puerto de Guaymas, pero en ese tramo ya no contestó su celular.Viajaba en un vehículo tipo pick up, color guinda en el cual remolcaba un automóvil Camaro.A través de las redes sociales solicitó difundir el mensaje para que le ayudaran a localizarlo, incluso proporcionó su número de teléfono sobre lo cual, dijo, está arrepentida, pues le han llamado toda clase de personas que hasta han tratado de extorsionarla o le proporcionan información falsa.