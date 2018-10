De primer mundo

Decisión del pueblo

no votará en laEl expresidente de México externó su pensar respecto a la intención del presidente electo“Yo, es una jalada,a los mexicanos, no es correcto lo que se está planteando”, declaró, conAsí mismo, apoyó la construcción deleny criticó apor impedir una obra así entre 2000 y 2006, durante el mandato del panista.Agregó que la consulta ciudadanaporque "el gobierno debe ser responsable, tomar decisiones y”.En la consulta se determinará si se debe terminar el aeropuerto en, o habilitar pistas en la base aérea deestá a favor de terminar la nueva obra, pues serviría paray no tener “, en Santa Lucía,; no queremos ser un país tercermundista, queremos un aeropuerto que sea un”, comentó.Según, hacer una consulta ciudadana no es buena idea porque “”. Ejemplificó con los habitantes del Reino Unido, que votaron a favor del Brexit, de abandonar la Unión Europea. “Ahora no se la acaban de arrepentidos”, dijo.En la entrevista, el exmandatario recordó que en su sexenio, pero no se logró porque “macheteros que con gran violencia salieron a las calles, pararon el tráfico, pararon carreteras, después de que estuvimos platicando”.Por lo tanto, optaron por la opción B, que esde la actal base aérea.Cerró la entrevista confiando en que se termine elporque “a López Obrador; a mí López Obrador sí me estuvo jodiendo”, señaló Fox Quesada.