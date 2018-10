Las 5 cosas que debes saber sobre el huracán 'Michael'

AGUA CÁLIDA

“Esto ha sido tan predecible que parece una locura”, comentó. “Esto se comporta de la mejor forma que las tormentas pueden hacerlo. No hace agradable el hecho de que tocará tierra, pero al menos sabes qué esperar y cuándo esperarlo”.

Eles una tormenta típica de octubre, a diferencia de lo que fueen septiembre.Michael probablemente será más fuerte, tendrá más viento y avanzará con mayor velocidad cuando toque la franja noroeste de Florida en algún momento del miércoles. Y los problemas que cause el agua a lo largo de la costa posiblemente tengan más que ver con la marejada ciclónica y no con las fuertes lluvias.“No tendremos días y días de lluvias. Se irá en alrededor de un día”, dijo el martes Brian McNoldy, investigador de la Universidad de Miami.A continuación, un vistazo de las cinco cosas que sabemos sobre Michael:___El agua cálida es la gasolina de los huracanes y actualmente está aproximadamente un grado Celsius (2 grados Fahrenheit) más caliente de lo normal en la zona del Golfo de México donde Michael se encuentra el martes, señaló McNoldy.Justo antes de que la tormenta toque tierra, el agua sobre la que avance estará entre 2,2 y 2,8 grados Celsius (4 y 5 grados Fahrenheit) más caliente de lo normal, dándole a Michael “un impulso adicional”, dijo.Debido a la mayor temperatura, las simulaciones de computadora pronostican que la presión barométrica se hundirá justo antes de tocar tierra, que es una señal de intensificación, dijo Jeff Masters, del servicio meteorológico Weather Underground. Pero podría no tener suficiente tiempo para que la velocidad del viento realmente aumente antes de llegar a tierra firme.“Prevemos que Michael seguirá intensificándose hasta tocar tierra”, dijo. “Será interrumpido por la llegada a tierra firme, de lo contrario se habría fortalecido aún más”.___se formó en una zona de baja presión en el oeste del Caribe y se dirigió al norte. Las tormentas fuertes de principios de la temporada normalmente se forman frente a la costa oeste de África y luego avanzan hacia el Caribe y la costa este de Estados Unidos.La temporada de huracanes del océano Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque el punto más álgido de la temporada ocurre en agosto y septiembre, las tormentas grandes en octubre no son raras. Michael se convirtió en la decimotercera tormenta con nombre de la temporada el domingo. Nadine se volvió la 14ta el martes.En promedio, una temporada tiene alrededor de una docena de tormentas con nombre.___El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Michael impactará el centro de la, conocida como Panhandle, como un huracán de categoría 3. Aunque tormentas más débiles han azotado esa zona, los huracanes con vientos superiores a los 177 kilómetros por hora (110 millas por hora) no lo hacen muy seguido, dijo McNoldy.Solo tres huracanes de categoría 3, o más, han azotado el área de Panama City y ninguno lo ha hecho desde 1895, de acuerdo con McNoldy. Y solo siete huracanes con esa fuerza han impactado zonas en un radio de 160 kilómetros (100 millas).Si se considera una zona más amplia del Panhandle, Masters dijo que hay varios huracanes de categoría 3 que podrían ser una buena referencia. Mencionó a Dennis, que impactó en 2005 la comunidad de Santa Rosa Beach y al huracán Opal que tocó tierra en 1995 en Pensacola.___Lo que los expertos temen más sobre, la cual ha sido pronosticada en hasta 3 metros (10 a 13 pies). Las marejadas ciclónicas no son muros de agua, como un tsunami. Son un aumento en el nivel del mar causado por los vientos de un huracán que empuja incesantemente el agua a las costas. La marejada lleva además olas potencialmente destructivas y es adicional a la marea normal.La costa estadounidense en el Golfo de México recibe marejadas más grandes debido a que el agua tiene poca profundidad frente a la costa, por lo que puede acumularse. La zona del Big Bend de Florida es conocida por tener grandes marejadas debido a su forma curva. Dennis azotó a 275 kilómetros (170 millas) de distancia hacia el oeste y aun así esta área registró grandes marejadas.___Los meteorólogos no han tenido muchos problemas para determinar el trayecto deen el Golfo de México. Los principales modelos de computadora rápidamente convergieron una ruta similar desde el principio, dijo McNoldy.