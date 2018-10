¿Habrá un colapso mundial de Internet?

Puede que falle tu conexión

Prevén no duré más de 5 minutos

Tal vez te interese:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Estese cambiarán las(que, entre otras cosas, controlan la operación de los algoritmos), lo que puede ocasionar algunasal navegar en Internet.Las claves criptógraficas se encargan de proteger el, con este sistema se permite el acceso de las personas a Internet.La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) anunció que porlas claves criptográficas serán cambiadas por la KSK de la raíz. Para ello se lanzó una guía de información con el soporte técnico necesario paralo que ocurrirá durante este proceso.De acuerdo con la guía, los usuarios pueden presentar afectaciones, "si ninguno de los resolutores de los usuarios tiene la nueva KSK en su configuración de anclaje de confianza, el usuario probablemente comenzará a ver los efectos en algún momento dentro de las 48 horas después de que ocurra el traspaso", aseguró la ICANN.Mientras que aquellos usuarios "que se basan en un resolutor que no realiza la validación de DNSSEC" o "que se basan en un resolutor que tiene la nueva KSK" no verán ningún cambio.La ICANN espera undurante el traspaso a los usuarios de la KSK. Sin embargo, mencionan que sí se esperanen un pequeño porcentaje de losDe acuerdo con Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), "las personas podrán encontrar tal vez alguna lentitud de respuesta en lo que se actualizan todos los servicios, pero la actualización no tarda más de cinco o seis minutos".Así que si el jueves te encuentras con problemas paraes por el cambio de las claves criptográficas, pero no es verdad que nos quedaremos sin red en todo el mundo. Fabián Romo señala que esta actualizaciónPor otro lado, la guía también recomienda que todos los operadores de resolutores verifiquen si están preparados para el traspaso, en caso de que no estén listos, deberán actualizar sus anclajes.