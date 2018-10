¡Walmart TV! La corporación ahora le hará competencia a Netflix y Amazon

“Para Walmart, la medida es menos ambiciosa y menos arriesgada que la creación de su propio servicio de video por suscripción, que lo enfrentaría directamente con Netflix, Amazon y Hulu. Walmart adquirió Vudu en 2010, pero desde entonces ha hecho poco con él, dejando el servicio al margen de las transmisiones online, mientras que sus competidores acumulan clientes, ingresos y premios con programas comoStranger Things, de Netflix , y La maravillosa señora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel), de Amazon”, explica El Financiero.

Más compencia para la TV

Walmart se asoció con MGM para crear que se transmitirán exclusivamente en el servicio de transmisión de video Vudu, del supermercado.De acuerdo con el Financiero, los programas, basados en franquicias del catálogo de películas y televisión de, se podrán ver de forma gratuita y serán financiados con publicidad, mientras la versión sin publicidad estará disponible para los espectadores de pago.Hasta ahora se ha anunciado que el primer programa debutará en el primer trimestre del próximo año, según confirmó el lunes el portavoz de la compañía, Justin Rushing.Se planea que los programas de MGM aparezcan en el servicioMovies on Us, de Vudu, que debutó en 2016 y ha atraído a nuevos espectadores en los últimos meses, según la firma de monitoreo de datos ComScore; sin embargoVudu aún está muy rezagado con respecto a sus rivales pues los usuarios pasan solo 1.9 horas al mes en la plataforma, contra las 25 horas que los suscriptores pasan enSin duda habrá más competencia, ya que Disney también planea estrenar su propio servicio de transmisión online el próximo año.El catálogo de películas y televisión de MGM incluye las franquicias de Comando Especial, James Bond, Rocky y el Hobbit.Vudu ofrece a los espectadores 180 mil películas y programas de televisión, de las cuales siete mil están disponibles en Movies On Us.planea cerrar acuerdos con otros estudios para licenciarde ellos también, de acuerdo con lo que Variety informó el domingo.