PARÓN EN SECO 

Qué mal le fue al futuro alcalde de Silao, Toño Trejo Valdepeña. Intentó aumentarse el sueldo a 200 mil pesos mensuales, pero…El regidor de Morena, José Luis Araujo, dio aviso a “ya sabes quién” y detuvo el incremento.Al seguidor de AMLO no lo callaron ni con la promesa de aumentarle el sueldo a 100 mil mensuales. Lástima, el aviso oportuno de Araujo frenó los aumentos a todo el Ayuntamiento de Silao.Hágame el favor, el próximo presidente del PAN estatal, el discípulo del Yunque, Román Cifuentes, bautizado como el fascista de la falange española, Rogelio Vignote, practicaba el espionaje en Palacio de Gobierno.Cuando Vignote, perdón, Román, era secretario particular de Juan Manuel Oliva –Eugenio Passelli para los yunquistas-, pasaba las horas frente a las pantallas que trasmitían las entradas y salidas de Palacio de Gobierno.Bueno, Román también vigilaba las pantallas que trasmitían lo que ocurría en los pasillos del edificio.La empresaria leonesa Marisol Ruenes Escoto, designada por el gobernador Diego Sinhue como titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, no tiene un arranque fácil.Los diputados Verdes, Vanessa Sánchez Cordero e Israel Cabrera, leyeron el curriculum de Marisol y dicen que no conoce de transparencia.Eso sí, reconocen sus estudios de Contabilidad y fiscal de la ex presidenta de las Mujeres Empresarias de León.En realidad de nada sirve que se opongan o no los dos únicos diputados locales del Verde. Los ‘lobbistas’ del Gobierno estatal intentan sumar 24 votos a favor de Marisol.Por lo pronto, Marisol tiene seguros los 19 votos de panistas así que no parece difícil que los ‘lobbistas’ convenzan a cinco diputados de oposición.Más vale que a los cinco diputados de Morena y menos al solitario del PRD, Isidoro Bazaldúa, no se les ocurra volver a tocar el tema de legalizar el aborto -12 semanas antes de la concepción-.Una de las diputadas panistas, Libia Denisse, ya dijo que ni siquiera forma parte de la agenda del primer periodo de sesiones.Poco sirvió la manifestación efectuada por feministas el pasado 28 de septiembre en Guanajuato capital, en demanda de la legalización del aborto.Hace más de 20 años se presentó por primera vez la iniciativa para autorizar el aborto, pero de ahí no ha pasado.Por cierto, en León también se realizó una manifestación en agosto. Un grupo de mujeres se reunió en el Arco de la Calzada y pidieron a la Cámara de Diputados modificar el Código Penal para que quienes abortan antes de las 12 semanas de la concepción, no acaben en la cárcel.Héctor López presenta hoy a las 10 de la mañana su propuesta de gabinete 2018-2021. Como le adelantamos las novedades son escasas, destaca la salmantina Carmen Mejía a Gestión Ambiental, de quien dicen es ‘entrona’, no se ‘arrugó’ en la ciudad petrolera ante Pemex y sus descargas al Lerma.En las direcciones de Salud y Desarrollo Institucional son relevos de casa, en el primer caso se queda quien era el director de Epidemiología, Juan Martín Álvarez, y en el segundo es un ascenso para José Alberto Martínez.Lo mismo en Contraloría con Sandra María Gómez como encargada de despacho durante un mes, mientras que se emite una convocatoria y el Ayuntamiento vota por el siguiente perfil.La sorpresa está en Desarrollo Social donde Verónica Velásquez no completó el año, su lugar lo tomaría el Ingeniero Industrial Omar Hernández Palacios, de quien hoy sabremos ‘qué armas porta’.El cónsul general de Japón, Osamu Hokida, se reunió con J. Merced Rizo Carmona, director del Colegio de Nivel Medio Superior y el recientemente designado como secretario Académico de la Universidad de Guanajuato, Sergio Antonio Silva Muñoz, para intercambiar experiencias e información sobre el Bachillerato Bivalente que se imparte en la Universidad de Guanajuato.Este modelo inició en 2014 en Salamanca y León. Los alumnos se especializan en Mecatrónica, Ciencia de los Materiales, Biomédicas o Química Sustentable con perspectiva internacional.