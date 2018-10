1. Stayin’ alive de The Bee Gees.

2. Cecilia de Simon & Garfunkel.

3. Hard to handle de The Black Crowles.

4. Sweet home Alabama de Lynyrd Skynyrd.

5. Rock your body de Justin Timberlake.

6. I will survive de Gloria Gaynor.

7. Mmmbop de Hanson.

8. Gives you hell de The All-American Rejects.

9. Heartbreaker de Mariah Carey y Jay Z.

10. Another one bites the dust de Queen.



En esta columna hemos hablado mucho sobre los innumerables beneficios que la música trae para nuestra salud física y mental, e incluso para mejorar nuestro entorno, pero ¿Qué pensarías si te digo que existen canciones que literalmente podrían salvar tu vida?Lo sé, suena descabellado, pero es completamente real. Resulta que en abril del año pasado, el New York Presbyterian Hospital publicó una lista de cuarenta temas musicales cuyo ritmo se encuentra entre los 100 y los 120 beats por minuto. ¿Qué tienen de especial? Que emulan el ritmo de las compresiones torácicas lo que convierte a estas canciones en herramientas de gran utilidad para aquellos que realizan reanimaciones cardiopulmonares al socorrer a pacientes. Estos temas, según los especialistas, resultan ideales para memorizar el ritmo al que debe realizarse la técnica de reanimación cardiopulmonar, mejor conocida por sus siglas RCP.La idea original de utilizar música para aprender a realizar esta maniobra médica surgió de Alson Inaba, un profesor de la Universidad de Hawái, quien descubrió durante sus clases que para sus alumnos era más sencillo aplicar las cien compresiones por minuto que requiere la técnica, siguiendo el ritmo de determinadas canciones.La estrategia de Inaba rápidamente se extendió por todo el mundo hasta que el hospital neoyorkino tuvo la iniciativa de recopilar estas 40 canciones que cumplen con las características rítmicas necesarias para que los estudiantes de medicina, y aquellos interesados en salvar vidas, puedan memorizar la maniobra e incluso ahora podemos encontrar la playlist en las plataformas digitales de música más populares.Lo mejor de todo, es que hay canciones de distintos géneros para satisfacer todos los gustos musicales y que se tratan de grandes canciones que además puedes disfrutar una y otra vez sin aburrirte. Bien dicen que para muestra basta un botón, así que a continuación de dejo los primeros 10 temas de la lista.