Video. Alfonso, el hombre que lo abandonaron por nacer sin piernas, pero así sale adelante

Sin límites para construir una vida más digna:



Alfonso Mendoza es un joven venezolano nacido sin piernas y abandonado al nacer que ha conquistado a la adversidad con creatividad y compromiso. pic.twitter.com/aqNjttOk3u — AJ+ Español (@ajplusespanol) October 9, 2018

fue abandonado cuando nació, pues no tenía piernas.A pesar de la adversidad, señala que aunque Dios no le dio las piernas, las reemplaza con buen talento.Según AJ+, de niño fue criado por su abuela y su tío. También sufrió maltrato en la escuela, incluso a los 13 años quiso quitarse la vida.Para sobrevivir se dedicó a serde donde es originario, pero la crisis también le pegó y tuvo que migrar a. Más cuando supo que su esposa estaba embarazada.Junto a su esposa,inició una nueva vida eademás de su hijaAhora se dedica a rapear en el transporte público. En un día puede ganar hasta 10 dólares.Señala que no le da vergüenza hacer eso y también es orador motivacional para estudiantes colombianos.