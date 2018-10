Pedro Caixinha luce como esa posibilidad, sobre todo si termina con la racha sin campeonatos de Liga que atormenta al Cruz Azul.

Te puede interesar

Cuando termine la fecha FIFA de noviembre, la Selección Mexicana volverá a jugar hasta principios de febrero, lo que ofrecerá un poco más de tiempo paraDurante muchos años,en la Federación Mexicana de Futbol, más allá de que no siempre dio resultados.fueron algunos, por lo que el lusitano podría convertirse en opción, si se corona al frente de La Máquina, que marcha en punta del Apertura 2018 y es semifinalista en la Copa MX, aunque este certamen no es tan importante para los directivos.El que marca diferencia es la Liga... Y Caixinha lo hace, por ahora, pero anteriormente mencionó que él no tenía interés por dirigir al 'Tri'. ¿Cambiará su opinión?