México sacrifica dinero para jugar contra Argentina

La Bombonera y otra sede

Duelo de 'bomberos': Scaloni Vs. Tuca Ferretti

Que sean más veces, dicen en la Femexfut

Con tal de enfrentarse ados veces en canchas sudamericanas,sacrificó gran parte de sus posiblesLos duelos entre la, según confirmaron laazteca y, agente de la marcay encargado de los juegos amistosos dea las que habría obtenido si los juegos fueran en”, comentóen entrevista con. “Definitivamente, prevaleció el interés porque los partidos tuvieron una gananciay no tanto”, añadió.Las sedes de los juegos no están definidas, pero es altamente probable que el primero se dispute en la llamada, casa de, en Buenos Aires.El segundo duelo sería eno en, que cuentan con estadios en buenas condiciones para un duelo de estas características y además, latardaría no más de dos horas en avión para llegar a la sede.También está confirmado quese hospedará en la zona norte de, en un complejo con campo de golf, gimnasio y otras comodidades, por lo que podrá tener ahí varios entrenamientos.Tanto México, como Argentina llegarán al juego conEl Tri, por su parte, tendrá aen el banquillo, a la espera de un entrenador que encare los procesos eliminatorios desde el 2018. Argentina, por su lado, será dirigido porScaloni, quien ha tomado el mando trasx la salida de Jorge Sampaoli.De parte de la, Beatriz Ramos, directora de comunicación, destacó el valor de enfrentarse dos veces a una selección de clase mundial."Nos da muchísimo gusto el rival, si pudiéramos jugar más veces sería bienvenido porque es un rival que apoya mucho el proceso de nuestra Selección. Estamos muy contentos por el rival, por jugar de visitante y tener este momento tan importante de preparación", dijo.