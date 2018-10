Pablo Escobar lo quería matar, pero él, ni en cuenta

Sería con un carro bomba

El técnico de, asegura que no tenía conocimiento que había estado en la mira decuando como jugador defendía los colores delEl martes, Jhon Jairo Velásquez, alias "", ex sicario del, confesó que el argentino era uno de los objetivos de, el capo más temido dey quien era hincha delEn la previa del duelo Perú-Chile que se jugará este viernes en Estados Unidos,confesó que no estaba al tanto de eso."La verdad no tengo respuesta, porque si tengo que hablar de Colombia, ahí he pasado años sensacionales en mi vida y esas son cosas que salen después de 25 años;", dijo el argentino.Gareca destacó en el, donde ganó dos títulos.Según el "Popeye", a Gareca y a otros jugadores del Cali, pero al final eso no sucedió.