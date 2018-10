“Cuando llueve, se pone horrible, nos inundamos, se moja su cama y nos apretamos en un cuarto, las autoridades nos dicen que van a ayudarnos, pero no dicen cuándo”, qué triste, qué impotencia, qué maldita rabia.

a humedad, a heces de perro… a basura.Desde el pasado lunes, , la campeona de oro , la jovencita de la que todo mundo habla, de la que todos tuitean.Elizabeth, la madre, no oculta su vergüenza, incluso al principio duda, lo piensa, lo consulta con su marido y con la propia Yesica. Pero lo saben,dice la madre, para luego abrirse como pavorreal al hablar de su herederaasí, en plural, porque para superar el día a día ahí, hay que ser más que una señora. Es una fachada abstracta, como la gran mayoría de la zona, una cuadra que desentona por su grava y una custodia canina que poco y nada puede hacer ante las malas mañas.De ahí, de una casa que levantan poco a poco,y más tarde cuatro horas al gimnasio, a levantar barras y discos, sin importar la masacre a las rodillas, lumbares y todo lo que alcance la espalda. Es imposible ir a casa antes, no se puede, no con tantos cerros de tierra, de lodo y de piedras.Como la multicampeona nacional y panamericana que es, recibe dos becas, juntas de 7 mil pesos más o menos al mes, insuficientes para sus suplementos, complementos, muñequeras, guantes, licras y dietas. Pero tranquila, Doña Elizabeth, queAbusadas, grandes marcas, la futura Soraya está aquí, en calle San Lucas, lote 49, manzana 5. Su mamá, es una dulzura.PD. Felicidades Capu, 10 años de aquel “sí”, de aquella jícama que no cambio por nada.@omaroseguera