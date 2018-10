Hoy

Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Jorge 'Burro' Van Rankin, Raúl Araiza, Natalia Téllez y Maca Carriedo

controversia

En un video, balconean a Maca Carriedo

Televisa.

medios de espectáculos retomaron el video de Balconeados

Maca junto al 'Burro' Van Rankin

Miguel Ángel Mancera

Alejandro González Yáñez

Raúl Bolaños Cacho

Damián Zepeda

Si me dicen no vengo

Joaquín López-Dóriga

Maca cuestionó a los políticos



“De pronto cambian solo por tener un cargo. Eso como ciudadana me enoja. No son damas chinas”.

'Burro'

Morena



“Se requiere coherencia entre lo que se hace, se dice y se piensa, para seguir un mismo camino. Morena tiene la oportunidad histórica de salir en hombros, si cumplen todo lo que prometieron”.

¡Detrás de cámaras!

polémica

Maca Carriedo

detrás de cámaras

micro abierto.



"Cuando sales en 'Hoy', ya eres automáticamente tonto...", respondió la conductora luego de que Damián Zepeda le dijera "te jalaron a un terreno donde normalmente no”... porque elogió las buenas opiniones de Maca sobre la política , pues no esperaba que una conductora de televisión pudiera estar en un panel como ese.

Segundo apellido de Maca, controversias

Maca Carriedo

Carmen Armendáriz

programa Intrusos

Maca

víctima de homofobia

Aurora Valle

Juan José Origel

Valle.

El programa, conducido por, está nuevamente en la, pero no por algo que haya pasado, sino por lo que habló una de las conductoras.hablando mal de la producción deVarios, en el que aparece, dialogando con, coordinador del PRD en el Senado;, coordinador del PT;, del Partido Verde, y, del PAN.Como parte del programa, conducido porque se cambian de partido, ya que, según lo que ella piensa, comprometen su ideología por más poder.Elopinó sobre la próxima legislatura a cargo dey espera que cumplan lo que dijeron.Sin embargo, lo que está causandoes lo quediceal término del programa y con elEsta no es la primera vez quese encuentra en boca de todos. Hace unas semanas,la despidió del, luego de quese quejara que fuepor parte de, una de las conductoras del programa que lidera, y porque no hubo 'castigo' paraCon información de Grupo Fórmula

