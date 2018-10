Master Class

"Mi mamá me decía: 'Los hombres quieren sólo una cosa' y ahí me tienen como idiota buscando saber qué es esa cosa, después me enamoré y pude comprobar de qué se trataba", exclamó la artista.

"Ahora todos los hombres saben este secreto, una vez una mujer fue a mi camerino y me dijo: 'Que bueno que no traje a mi marido'", contó.

Rostros sonrojados, risitas coquetas y mucha diversión fueron parte de laen, convertida en la puesta teatralEl lunes por la noche,reflexionaron por casi dos horas en el, sobre la importancia de disfrutar plenamente la; parafue casi una labor social hablar de unpara miles de mexicanos.Ante más de mil personas (ambas funciones), la también cantante llevó por diversas etapas a los, ayudada de un atractivo ayudante.Ladescribe de una manera humorística elde los humanos, desdehasta la época actual.Como es su estilo,provocó con su personalidad a abrirse en estos temas y tratarlos con naturalidad con sus hijos.caracterizó a 11 personalidades, lo que le llevó a estar siempre activo y provocar lascon suseso mientras intentaba ganarse la aprobación de su bella compañera.Uno de los momentos más divertidos, fue cuando se habló de lalasy cómo fingir, lo que no sólo sonrojó a los, sino también a los actores, quienes tuvieron que sopesar con la constante falla en la luz eléctrica.Debido a este problema, el equipo de la obra instaló unos reflectores, con el que el público pudo seguir, uno a uno, los temas de la charla.También se habló de las madres y cómo éstas no dotan de información a sus hijas enCon cuatro cambios de ropa,guió por las(y hombres) en su; datos estadísticos como losy masculinos, cómoy algunos tips para probarlos en la, fueron parte del “pilón”.Sin intermedios, ambos artistas mostraron su química en el escenario,que esa tarde aprendieron muchos sobre sus parejas y hasta trucos para identificar cuando alguien finge unComo regalo,y Pisano se le unió en dúo, la pareja, entenderse y sobre todo, algo que es normal y no debe ser motivo de vergüenza.Para la segunda función, cerca de 600 personas se prepararon para recibir laEn una pequeña encuesta, realizada a hombres, estos calificaron acomo, y la indicada para haber hecho este papel, que en otras temporadas, fue protagonizado por

