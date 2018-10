Conoce cuáles son las empresas que más contaminan los mares de México y el mundo

Estilo de vida desechable

Imágenes tomadas de El País.

El 1% de unicel se recicla

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La contaminación de los océanos por plásticos es un problema ineludible. Botellas, bolsas, cubiertas y popotes son solo una muestra de los miles de productos que provocan queCoca-Cola Company, Pepsico y Nestlé son las empresas que fabrican la mayor parte de los productos plásticos que terminan en los mares, de acuerdo con un ejercicio realizado por la iniciativa Break Free From Plastic (Librarse de los plásticos).Más de mil 300 organizaciones realizaron una colecta de residuos en más de 42 países para identificar la procedencia de 187 mil 851 piezas de plástico. Para ello, se realizaron más de 238 limpiezas en cuerpos de agua de los seis continentes. México se suma por primera vez a esta iniciativa con 16 limpiezas, siendo uno de los países que más contribuyó a los resultados.Miguel Rivas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México, una de las agrupaciones que participan en Break Free From Plastic, cuenta a Verne que los grandes corporativos transnacionales son los encargados de producir la mayor parte de los contaminantes plásticos. “Se les pide a estas empresa que ponen su nombre en estos productos que dejen de promover un estilo de vida desechable, donde solo se usa una vez y terminan haciendo un daño irreversible al medio ambiente”, dice vía telefónica.Aunque muchas de las piezas pueden ser identificadas por empresas, también existen otros productos que no tienen logotipo, pero que producen un gran daño al ambiente. “Las piezas de poliestireno expandido, que conocemos comúnmente como unicel, se encuentran mucho porque no se reciclan”, dice Rivas.El plástico rara vez se diseña desde el principio para ser reutilizado o reciclado. En nuestro país solo el 1% de los desechos de unicel se reciclan, mientras que las botellas de PET (que se consumen en grandes volúmenes ya que suelen envasar refrescos o jugos), se reciclan al 60%, de acuerdo con Greenpeace México. “Lo que debemos de pensar es en cambiar el modelo de consumo, ya que la producción y la venta no es lineal y no hay opciones para el consumidor”, dice el ambientalista.La producción global de plástico ha superado los 330 millones de toneladas métricas por año y se espera que en menos de dos décadas hayaEstos son los hallazgos más importantes de la iniciativa de Break Free From Plastic. Puedes consultar el estudio completo en este enlace.