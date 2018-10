“Son gente que viaja por el mundo en busca de las localizaciones reales de sus universos ficcionales favoritos”, explica el artículo del Times, sobre los set-jetters.

El idioma inglés tiene esa plasticidad que le permite retorcer las palabras sin pedir permiso. Y además, muchas de sus palabras terminan siendo nuestras.En este casotropecé con ella en un artículo de The New York Times y creí que se habían equivocado; tantos años de escuchar jet-set. (La palabra jet-set –y sus jet-setters– se acuñó en los años 50 para hablar de los que viajaban en los aviones nuevos que volaban sin hélices, los jets.)Ahora, cuando viajar en jet perdió toda distinción, aparecen el set-jet y los set-jetters.porque la actividad aumenta.Y que la tendencia crece:por ejemplo, donde se filmaron partes dehubo 300 tours relacionados con la serie en 2015 y el año pasado ya fueron 4 mil 500.Hay tantos más lugares. Algunos de los más visitados son elo el Tom’s Restaurant, en el Upper West de Nueva York, donde solía filmarse “Seinfeld”.Y no se puede dejar de mencionar los desiertos y locaciones deque han generado una enorme cantidad de tours.Hay, sobre todo, esa necesidad de ir a mirar la realidad de las ficciones. Que, antes de tener nombre, solía ser un juego de niños, cuando se fundóAhora, los niños en que nos hemos convertido hacemos eso mismo pero más.Es casi lógico: nos pasamos horas y horas mirando mundos inventados para que los miremos, haciendo que la distinción entre ficción y realidad se vuelva más y más confusa.Entrar en ese mundo, confirmarlo: llegar, por fin, a los sitios donde también pasas tu vida.No te pierdas: