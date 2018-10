Esperan acuerdo entre regidores de Morena

Coordinación la avaló Comité Estatal

Un acuerdo que se logre mediante el diálogo para el trabajo conjunto, es el que se espera de los regidores que integran la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Irapuato, luego de que el edil, Eduardo Ramírez desconociera a su coordinador, Francisco Herrera Murillo.Así los señaló el ex dirigente estatal de Morena y coordinador de Diputados Locales de este partido en el Congreso del Estado, Ernesto Prieto Gallardo, durante su presencia en la toma de protesta del Ayuntamiento 2018-2021 en Irapuato.“Hay que buscar la unidad, por el bien del partido, los tres compañeros regidores son excelentes cuadros, jóvenes, con ideas frescas, y su juventud pudiera generar estos discensos, pero no pasa nada, primeramente se van a sentar a platicar, debe haber tolerancia y respeto”, indicó.Prieto Gallardo señaló que Eduardo Ramírez ha ratificado su compromiso con el partido, señalando que esta elección fue votada entre los integrantes de la fracción de Morena, por lo que se debe respetar la decisión que toma la mayoría, ejercicio con el que se determinó que Francisco Herrera Murillo sería el Coordinador.El Coordinador de la fracción de Morena en Irapuato, indicó en entrevista con AM durante la toma de protesta, que le sorprendieron los comentarios de su compañero, pues se sostuvo una reunión con representantes del Comité Estatal del partido, donde participó Eduardo Ramírez.“Desde ese momento se me asignó el cargo, el representante del Comité Estatal estaba presente para dar fe y legalidad, este proceso se lleva a cargo en todo el país, y tan democrático y legal es que tengo el reconocimiento por parte del partido, desconozco cuál es el interés particular que tiene mi compañero, respeto su postura, tiene todo mi respeto y aprecio”, indicó.Por su parte, Eduardo Ramírez señaló que no se separa el partido y no firmó ningún documento, por lo que 'se irá por su cuenta'.“Si estaba buscando la coordinación también, pero nos tenemos que poner de acuerdo porque somos de Morena los tres, pero desconozco la coordinación”, finalizó.