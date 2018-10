Lideran municipios violentos

están desde hoyde lasde susEn un hecho sin precedentes en, casi la quinta parte de la población vive en municipios que gobiernan mujeres.Los resultados de las elecciones del 1 de julio transformaron el panorama político del Estado, pero también suponen un enorme reto para las ganadoras.Cuatro mujeres lideranque se encuentran entre losen(251 homicidios dolosos entre enero y agosto de este año);, 209);, 108) y, 86), recibieron el apoyo popular que les dio el triunfo electoral.Ortiz Terrazas pagó el precio más alto para llegar al poder. José Remedios Aguirre Sánchez , esposo y padre de sus dos hijos, fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. El 11 de mayo de 2018 un grupo criminal lo abatió a tiros y su viuda asumió la candidatura. Ganó las elecciones con 8 mil 634 votos, 35.21% de la votación registrada.Postulada también por la coalición Juntos Haremos Historia, Beatriz Hernández Cruz es la primera alcaldesa en la historia de Salamanca. Dejó atrás 30 años de militancia en el PAN y contribuyó al rotundo triunfo de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador en un municipio azotado por la violencia.Hernández ha repetido que la seguridad es su principal desafío y se ha propuesto revivir la Policía Municipal, desplazada por el Mando Único.La también ex diputada Elvira Paniagua Rodríguez está al frente de Celaya, otra ciudad asediada por la delincuenciaCon un Ayuntamiento sin mayoría panista, buscará concretar su promesa de hacer crecer la fuerza hasta 800 policías.Aunque el dato de cuántos hay actualmente no ha podido saberse, se calcula que no son más de 600.Paniagua buscará además, según ofreció, la dignificación de los elementos en cuanto a sueldos, prestaciones y capacitación; asimismo, prometió becas hasta nivel profesional para los hijos de los elementos caídos.La presidenta electa de Salvatierra, Karla Alejandrina Lanuza Hernández, dijo ayer que su primera meta es lograr importantes ahorros con procesos de reingeniería, a fin de emplear mejor los recursos con que cuenta su Administración.Mientras estas cuatro mujeres enfrentan el reto de pacificar a sus municipios, otras cinco llegan a otros en los cuales no se ha producido ni un solo asesinato en todo el año.Atarjea, Ocampo, Santa Catarina, Xichú y Victoria, pueblos pequeños y pacíficos, también son gobernados ya por mujeres, lo mismo que Cuerámaro, Pueblo Nuevo, Coroneo y Tarandacuao.

