“Se reventaron los cables de acero con los que era levantada, lo que provocó que el monolito cayera súbitamente al suelo”, informó la Secretaría de Infraestructura, Conecitividad y Movilidad del Estado (Sicom), a través del director de Comunicación Social, David Olivier Gutiérrez López.

Trabe cae al soltarse



“Qué peligroso, ¿no informaron a Tránsito del Estado o Municipal para coadyuvar en las labores de instalación?·", cuestionó quien fuera candidato a Diputado federal por Morena en el distrito 07.

Le harán pruebas para asesurar resistencia

Una trabe de 35 metros, parte de la obra dedel, endel Rincón,mientras se realizaban las maniobras de colocación.El incidente sucedió el pasado lunes 8 de octubre y en redes sociales circula un video del momento exacto.El ciudadanosubió un video a su Facebook en el que se aprecia el momento en que laslapara colocarla, al levantarlade un lado y luegoEn el video se aprecia que por una lateral del puente en construcción circulan automóviles.El directivo de Sicom anotó que la distancia mínima de no tránsito es de 10 metros y que “obviamente no pasa ningún vehículo por debajo sino hasta que esté la trabe sea colocada en su totalidad”.Luego de su valoración la trabe se volvió a montar debido a que visualmente no presenta daños ni fisuras. No obstante informan le harán las pruebas estructurales necesarias para asegurar su resistencia y, de dictaminarse que no funciona, será retirada y colocada una nueva con cargo a la empresa.La empresa contratistas es. La inversión total de la obra es de 47.6 millones de pesos, el avance antes de la colocación de trabes es del 49% y ya con trabes es del 60%.

SIGUE LEYENDO:

+Grupo México ofrece a $600 m2 por terrenos de Libramiento Silao; ejidatarios aseguran vale hasta 8 veces más

+López Santillana se compromete a combatir inseguridad

+Confirman: No hay venta de plazas para trabajar en el IMS

VIDEOS AM PARA TI: