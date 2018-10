El proceso de selección



“Como todo es tan transparente al grado que el Inai lleva el conteo de las plazas, no puede haber venta de propuestas porque el sindicato no es dueño de esos procesos, ya que hay que darle cuentas a este instituto.

“El Seguro Social nos dice: ocupamos tantas personas, entonces nosotros tenemos una lista de todos los trabajadores, desde el que tiene más antigüedad hasta el más reciente, y hablamos con el trabajador que ya le toque proponer a un familiar directo como hijo, esposo o hermano, no puede ser un primo o familiares lejanos”, explicó.

¿Cómo se asignan?



“Entonces, imagínate si alguien vendiera las propuestas con la ilusión de un empleo, pues está mintiendo porque solamente es como un pase para que tú aspires a un examen, es decir, tú debes estar preparado para entrar a la institución.

“Es imposible que alguien externo de aquí te pueda hacer esa oferta, es imposible que esas declaraciones en cuestión sindical sean falseadas y hasta que no haya una denuncia penal, el sindicato no puede responder algo porque no sabemos si esas declaraciones son en contra de la trabajadora o en contra del sindicato”, sostuvo.

Ya se entregaron propuestas



“Porque podría tratarse de una difamación de personal del Seguro Social o de grupos disidentes que buscan dañar la imagen del instituto o desprestigiar al sindicato”, indicó el representante de Comunicación Social del Sindicato.

Calla acusada de fraude

Ante la presunta venta de plazas para trabajar en el nuevo Hospital General Regional 58 del IMSS , el Sindicato del Seguro Social aseguró que para la asignación de plazas losdebenque trabaje en la institución., del área de, informó ayer que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social sección XV,, no se encontraba en la oficina debido a que asistió al 57 Congreso Nacional Ordinario en Cancún.Sin embargo, accedió a explicar cómo es el proceso de asignación de plazas para laborar en cualquier clínica del IMSS, el cual destacó está vigilado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).Las propuestas de los aspirantes y un expediente con una serie de documentos son recibidos de forma grupal en las oficinas del sindicato por el líder sindical Gumesindo Mercado García.Posteriormente, los interesados deberán acreditar cuatro exámenes: el psicométrico, de conocimientos, médico y de misión institucional.El Sindicato del Seguro Social subrayó que desde hace cinco semanas seestánlasdel, sin embargo, no se precisó cuántas.En cuanto a la venta de plazas informó que primero se tendrá que hacer una investigación y verificar si realmente la persona, en este caso Martina Moreno Mares (quien es acusada de vender plazas), labora en la clínica T21.amacudió ayer al área de Rayos X de la clínica T21 del IMSS, donde Martina Moreno Mares atendía la ventanilla, pero ella se negó a hablar, incluso dijo no ser ella y no conocer a esa persona.Otra mujer que atendía la ventanilla de al lado dijo que Moreno Mares no podía atender otros asuntos porque estaba en horario de trabajo. Ella también negó que se tratara de Martina.

