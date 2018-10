Inversión en Guanajuato

En época de Santillana

Construye vialidades



“Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V., tramitará y obtendrá la licencia de construcción y cubrirá los gastos para construir la infraestructura”, se acordó.

Más empresas

Inversión

El empresariode participar en un esquema dea través depara beneficiar al panista, también tiene propiedades enRecientemente la PGR cerró el caso por lavado de dinero contra Barreiro Castañeda, quien era investigado por adquirir a través de una empresa fantasma una nave industrial de 54 millones de pesos propiedad del Anaya.El caso se cerró luego de que el empresario inmobiliario renunciara a cualquier intento de recuperación de la nave industrial.El 24 de septiembre de 2014, en Guanajuato, la empresa, de la cual Manuel Barreiro es apoderado legal, adquirió una propiedad de más de mil hectáreas.En el terreno se instaló el, que ya alberga algunas empresas, como, y el cual cuenta con 13 lotes industriales.Originalmente la propiedad no formaba parte de, era una granja agrícola y ganadera que quedó rodeada con la creación del parque industrial, detrás del Instituto Politécnico Nacional.La incorporación al parque se acordó un año antes, el 18 de septiembre del 2013, cuando, actual presidente de León, era presidente del Consejo de GPI y se concretó el 24 de enero del 2014.El acuerdo se hizo con los dueños anteriores,, hermanos del ex presidente municipal de Silao.Documentos obtenidos por am a través del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Silao, revelan que en el acuerdo GPI, además de incorporar la propiedad al parque, se comprometió a construir infraestructura.Uno de los compromisos fue hacer vialidades de acceso a la propiedad y construir directa o indirectamente otras vialidades para conectar al Parque Industrial y de Negocios Santa Fe III, el complejo industrial y de negocios de GPI y el terreno de los Valdovino.Incluso el Gobierno del Estado se comprometió a gestionar ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el cambio del cauce del arroyo Cerro Grande, que atraviesa la propiedad.El cambio del cauce se mencionó que sería hacia el lindero este y sur del predio, donde actualmente se han instalado algunas empresas.En el lugar se pudo verificar que el arroyo sí fue desviado de su cauce original, además de que se cubrió con concreto hidráulico en todo el tramo que cruza dentro delDe los acuerdos con GPI, el beneficiario final fue Barreiro, quien compró los 260 mil 702 metros cuadrados (26.7 hectáreas), en un promedio de 585 pesos el metro cuadrado unos meses después.El monto final de la compra fue por 11 millones 210 mil 209 dólares, que al tipo de cambio de entonces alcanzó la cifra de 152 millones 537 mil 316 pesos.El contrato de compra-venta lo firmó Mauricio Alfredo Solana Lucero, en representación de Advance Real Estate 2, que tiene como objeto social la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios.am solicitó copia del acta del Consejo de Administración de GPI donde autorizó la incorporación del predio que era de los Valdovino Fuentes al polígono industrial, y se supo que se autorizaron 216 millones para distintas obras dentro de GPI y los miembros del consejo estaban analizando la posibilidad de ampliar el recurso por otros 350 millones de pesos más.La información se clasificó como confidencial desde el 2017 según quedó asentado en el expediente interno del comité de transparencia del Poder Ejecutivo con número de folio CONF.-0009/2017-GPI.