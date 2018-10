“Si el Congreso nos asigna una cantidad nosotros tratamos de gastar esa cantidad de recursos”.



Es decir, “poner y quitar, cercenar, aumentar, disminuir la parte que signifique de lo que ellos consideren pertinente”, enunció.

PUBLICIDAD NO ES UN DELITO



Al respecto, Omar Fayad precisó que “no hay un delito, una violación a la ley”, tras argumentar que “gastar en medios de comunicación para la publicidad gubernamental no debe de extrañarle a nadie”.

señaló que “gastar en medios de comunicación para la publicidad gubernamental no debe de extrañarle a nadie”.Declaraciones que derivan de los resultados publicados por elrecientemente publicados.Sin embargo, el titular del Ejecutivo aseguró que el gobierno estatal gasta en su presupuesto solo lo que autoriza el Congreso local.agregó que “si se considera innecesario el gasto”, será competencia de los nuevos diputados revisar esa parte del presupuesto.porque ejerció 287 millones de pesos en “publicidad oficial”; es decir, 423 por ciento más de lo que tenía que gastar.El titular del ejecutivo agregó que todas las administraciones en México “hacen una inversión en gastos de publicidad, porque si no, no se van a enterar (los pobladores) de lo que van a hacer los gobiernos”.