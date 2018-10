Negligencia y corrupción, causas de mega socavón que acabó con la vida de un padre y su hijo

Corrupción e ineptitud de gobierno

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictaminó el miércoles que ladurante la construcción de la vía que se hundió en julio de 2017 fueron las causantes del accidente en el quey solicitó investigar el caso de forma integral porque hasta el momentoSegún una investigación de esta entidad oficial, lano contaba con los estudios ni los permisos necesarios para que se ampliara de 8 a 10 carriles y no contempló los cruces de agua que podrían afectarla.Asimismo, hubo irregularidades en el diseño, licitación y contratación de empresas, el coste de la obra se elevó un 70% más de lo previsto yAdemás, hubo “un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción” por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Banco Nacional de Obras y Servicios PúblicosLa carretera está en el sur de la Ciudad de México y se convirtió en un, luego de que un drenaje viejo colapsó y provocó un socavón en la autopista.Los residentes habían advertido semanas antes a las autoridades sobre el drenaje pero el ayuntamiento de Cuernavaca no hizo caso y dejó acumular la basura.Meses después del accidente, una auditoría encontró cerca deen pagos indebidos e irregularidades contractuales.Dos personas, uncuando el enorme socavón se tragó su automóvil pero la CNDH afirmó el miércoles que los problemas en esa vialidad y, sobre todo, el hecho de que las autoridades del estado de Morelos no generaron las condiciones de seguridad adecuadas, fue lo que provocó: la de una persona que iba en moto y fue golpeada por un cable de alta tensión suelto y la de otra persona que se cayó de un paso peatonal sin barandal ni señalamiento de peligro alguno.Hasta el momentopor cuestiones administrativas pero la Comisión solicitó una investigación “integral y no fragmentada” que imponga “sanciones ejemplares” que sirvan de disuasivo para que casos como este