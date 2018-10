"Lo más común son los amarres. Vienen mujeres a pedirme que su esposo, novio o amante no las deje, les pido un cráneo, una gallina y otras cosas, pueden comprar su material o lo hago yo, casi siempre es así, porque los huesos no se consiguen tan fácil, más mi mano de obra, al final cobro 32 mil o 35 mil pesos. Es caro, pero tienen resultados".

Venden huesos humanos desde 20 pesos

Programa antitráfico de restos de la UNAM

"La donación de cuerpos es un acto completamente altruista y no conlleva recompensa monetaria".

Comercializar huesos está penalizado

Que la pareja amada nunca se vaya, conseguir trabajo, migrar a otro país y resolver problemas legales son algunos deseos queprometen cumplir con rituales en los que usan huesos humanos, en específico cráneo, brazos y piernas.Antonio Soto se dedica a la santería desde hace 22 años. Por un trabajo en el que se requieran huesos humanos puede cobrar hasta 35 mil pesos.A Toño no le importa que la venta de huesos no sea legal, "yo sólo cumplo con mi trabajo". Cruzar a Estados Unidos es otra petición común y para hacerla realidad se necesitan los huesos de unas piernas, "no sólo es para que pasen del otro lado, sino para que vayan seguros, es una manera de proteger su andar, por este trabajo, con 15 mil o 20 mil pesos obtienen lo que quieren".Con amigos que tienen locales en el Mercado de Sonora, Antonio compra sus "herramientas". Admite que a él le dan un precio más bajo de lo que gana, "la magia tiene su chiste, yo doy de mi energía y parte de las ganancias son para mis santos, todos los días hay que humearlos con puro, ponerles fruta, coco rallado, nueces o almendras y escupirles aguardiente".Un cráneo, que es lo más caro, lo consigue en 2 mil 500 pesos, él lo vende hasta en 7 mil 500 cuando sólo le piden el resto humano, más el precio de cirios o animales, según el ritual.Para obtener empleo o resolver problemas legales, el santero pide a sus clientes un par de manos o brazos, "para la chamba bañamos los huesos con la sangre de una gallina, un conejo o un chivo, entre más grande el animal, más efectivos los resultados, y en cosas legales sólo ayudo a personas inocentes y a precios más bajos".Comprar huesos humanos es posible a un precio que va desde 20 hasta 2 mil 500 pesos (en los que se cotiza un cráneo), muestra un recorrido por panteones y el Mercado de Sonora.Estudiantes de medicina son los principales clientes de restos óseos, aunque también son buscados por personas que los utilizan para rituales de santería. El jueves de la semana pasada, Juan Carlos "N" fue detenido en el Estado de México tras ser acusado de asesinar a más de 10 mujeres, de quienes confesó queLa Ley General de Salud restringe la comercialización de huesos y el Código Penal Federal establece cinco años de cárcel a quien lo haga.Lacuenta con elcon fines dedicados a las ciencias médicas y forenses.La institución afirma que los cuerpos donados se utilizarán en las áreas de investigación y docencia, así como en el desarrollo de procedimientos médicos y quirúrgicos, y deja claro que laes ilegal.El PDC corre con los gastos por traslado e incineración para quienes así lo decidan, al concluir los trabajos de docencia e investigación."La obtención, guarda, conservación, preparación y utilización de órganos, tejidos y productos de seres humanos vivos, o de cadáveres, para fines terapéuticos de investigación científica o de docencia, sólo podrá hacerse en instituciones autorizadas para ello", así lo establece la Ley General de Salud, a través del Reglamento en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos en su artículo 29.También, el Código Penal Federal señala en los Artículos 280 y 281 que "todas aquellas personas que sean sorprendidas en posesión o usando huesos humanos, serán sancionados con penas que alcanzan los cinco años de prisión o una sanción que rebasa los 90 días de salarios mínimos".Todos están viendo: