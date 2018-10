¿Qué pasó?

Preocupación

Al menosfallecieron hoy cuandoen el que viajabanen el oeste de, acabando con, informaron las autoridades.Losdel autobús, que viajaba desdehacia la localidad occidental de, estaban siendo tratados en hospitales de la localidad de Kericho, informó el jefe de la policía regional del Valle del Rift, Francis Munyambu.El accidente ocurrió alrededor de lasde hoy y entre los muertos, añadió."La información que tenemos es que", dijo el jefe de policía de Kericho, James Mugera a The Associated Press.y sus dueños deberán responder por ello, dijo el jefe de la policía de tráfico regional, Zero Arome. "Es una gran desgracia lo que ha sucedido y se tomarán medidas", aseguró.Kenia pasa problemas para reducir elante el aumento en la compra de vehículos por parte de la incipiente clase media del país.Según las estadísticas del gobierno, unos. En el Informe de Situación Mundial sobre Seguridad Vial de 2015, la Organización Mundial de la Salud dijo que las carreteras de Kenia se encuentran entre las más peligrosas del mundo, con un índice deEn 2013, el gobiernomás tarde tras fallos judiciales que impidieron que la policía multara a los conductores con base en las lecturas de esos aparatos como prueba.