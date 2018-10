Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El alcalde Héctor López Santillana por fin armó su equipo para la segunda vuelta.Casi son los mismos jugadores, buenos y malos, pero… la salida voluntaria del tesorero Gilberto Enríquez fue lamentable.Arturo Sánchez Castellanos, capitán de los empresarios, no se aguantó para criticar al nuevo tesorero municipal, Enrique Sosa.Con fineza, Sánchez Castellanos habla de la honestidad de Gilberto Enríquez y no dice lo mismo del nuevo custodio de nuestros impuestos.La síndico Lety Villegas se sentía segura de dominar en el nuevo Ayuntamiento leonés. Creyó que con el apellido puede mover montañas.El segundo síndico Christian Cruz Villegas tampoco levantó un dedo para ganar la coordinación de los panistas del Cabildo.Así que los blanquiazules votaron libremente y ni voltearon a verlos. Eligieron a la regidora Ana María Esquivel.A propósito de equidad, los blanquiazules se agandallaron todas las comisiones municipales. Esta vez no despreciaron ni Turismo.En la primera vuelta de Héctor López Santillana, los regidores panistas le concedieron la presidencia de Turismo al priísta Chuy Vázquez. Por eso lo veíamos en todas las fiestas.Total que Ana María Esquivel preside las comisiones de política social. El empresario Chava Sánchez se mantiene con Desarrollo Urbano e Implan. Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito quedan bajo custodia de Christian Cruz. Contraloría y Hacienda están a cargo de Leticia Villegas Nava.Los panistas justifican la “aplanadora” con el pretexto de que ninguno de los dos regidores morenistas ni los dos priístas y menos el solitario del Verde, levantaron la mano para hacerse cargo de una comisión.Apenas comienzan las sesiones de la Cámara de Diputados y ¿adivine qué?Los diputados de Morena faltan a las sesiones de comisiones. O sea, que los dominantes panistas hagan de las suyas.Van dos a las que los morenistas simplemente no se paran, el lunes a la de Justicia no llegó Ernesto Prieto, y el martes no se apareció Guadalupe Josefina Salas a la de Atención al Migrante.Quien ya cosecha aplausos con su nuevo libro es el penalista Paulino Lorea Hernández, quien lo presenta mañana en las instalaciones de la Universidad Humani en el bulevar Alonso de Torres. La cita es las 9 de la mañana.Luego de tantos años de compartir sus reflexiones, los asiduos lectores saben que si hay dos temas en los que se luce Paulino es en los textos jurídicos y en los retratos que hace de la mucha gente brillante que ha tratado.Y como este nuevo volumen se dedica precisamente a la semblanza de 46 personalidades destacadas, el placer de su lectura está garantizado.En el marco de la Glosa del VI Informe de Gobierno la senadora panista leonesa, Alejandra “Wera” Reynoso, cuestionó al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sobre qué es lo que impide a las mujeres del Servicio Exterior Mexicano ser Embajadoras y Cónsules Generales.En la administración se realizaron 191 nombramientos diplomáticos, sólo 23 fueron para mujeres. De 45 Cónsules Generales 15 para mujeres y ante organismos internacionales de 14 sólo tres mujeres.