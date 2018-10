Columna de Bienestar

“El órgano de los mil usos”

“El órgano grande del cuerpo”

Órgano "auto-reparador"

Órgano "farmacéutico"

Órgano exprimidor - digestivo

Centro de Nutrición

Filtro de la alimentación

Centro de desintoxicación del cuerpo

Puerta de seguridad

Depósito y fábrica de combustible

Fábrica de químicos

Neutralizador

Consejos de Salud para esta semana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Este maravilloso órgano realiza tres funciones principales en el cuerpo: “filtrar” las sustancias dañinas de la sangre, almacenar combustible y producir una sustancia llamada bilis para digerir los alimentos. Pero eso es sólo una parte de cientos de funciones que realiza este increíble órgano.La piel es el único órgano más grande que el hígado. En promedio, el hígado de un adulto pesa alrededor de 1.3 kg y llega a almacenar el 13% de la sangre que circula en el cuerpo. Está localizado entre el diafragma (músculo importante que “mueve” a los pulmones) y el estómago. Tiene una forma de cono y un color marrón rojizo.El hígado es considerado un órgano bastante “noble” en relación a su funcionamiento y supervivencia en el cuerpo. Por ejemplo, si una lesión o enfermedad daña su hígado, a veces los médicos pueden extraer hasta tres cuartas partes del hígado, sin destruirlo. El hígado se puede “reparar y adaptar” a las necesidades del cuerpo para seguir funcionando.La mayoría de los medicamentos pasan a través de su hígado. En algunos casos, este paso es necesario ya que el hígado tiene sustancias químicas que "activan" los medicamentos para que puedan funcionar de manera correcta. Estos productos químicos también controlan la rapidez con la que los medicamentos se descomponen, se usan, se "desactivan" y se eliminan a través de la orina o las heces.Su hígado utiliza colesterol para hacer un jugo digestivo llamado bilis. Esta sustancia ayuda a descomponer las grasas y ciertas vitaminas para que su cuerpo pueda usarlas. Los tubos pequeños llamados conductos biliares llevan la bilis desde su hígado hasta la vesícula biliar, donde se almacena hasta que se necesita en su intestino delgado.Su intestino delgado absorbe nutrientes de los alimentos, como azúcares, glicerol, aminoácidos, vitaminas, minerales y sales, entre otros. Estas sustancias son transmitidas a la sangre a través de células especiales. En la primera parada, su hígado, los convierte en formas que su cuerpo puede usar, luego almacena varios de estos elementos, incluidos el hierro, el ácido fólico y las vitaminas A, D y B12, y los administra dónde y cuándo el cuerpo los necesita.La sangre que circula por los intestinos también contiene toxinas. Una vez que su cuerpo separa todo lo que puede usar, su hígado descompone lo que queda para que pueda ser desechado como desperdicio. O bien esto residuos pueden viajar junto con la bilis para ser eliminados a través de las heces o, como parte de otro mecanismo, estos desechos pueden circular a través de la sangre, luego pasan a sus riñones y son eliminados a través de la orina.Además de las toxinas en los alimentos, su hígado también descompone las toxinas que se encuentran en sustancias como el alcohol, los pesticidas y los metales pesados. Lo que hace su hígado es convertir estas toxinas en desechos inofensivos para que sea más fácil que su cuerpo los pueda eliminar. Por otra parte, el hígado también puede transformar estas toxinas en hormonas con el objetivo de realizar funciones corporales normales.Junto con su capacidad para filtrar toxinas, su hígado puede encontrar, atrapar y destruir bacterias dañinas, virus y otros gérmenes que ingresan a su cuerpo a través de los alimentos. Tiene el grupo más grande de "soldados" del sistema inmunológico que comen gérmenes (llamados fagocitos) y pueden producir un mecanismo de defensa cuando es necesario.La glucosa, también conocida como azúcar en la sangre, es un combustible instantáneo para su cuerpo. Generalmente el hígado conserva suficiente cantidad de azúcar para mantener las funciones del cuerpo por un día en forma de glucógeno. Si Usted no come durante un tiempo y su nivel de azúcar en la sangre empieza a disminuir, su hígado transforma el glucógeno en azúcar de manera inmediata. Esto puede suceder en períodos prolongados de ayuno, como por ejemplo, mientras Usted está durmiendo. Por otra parte, cuando su cuerpo se queda sin glucosa, su hígado puede cambiar de marcha y transformar ácidos grasos en otra forma de energía llamada cetonas.Su hígado utiliza nutrientes para producir cientos de sustancias que su cuerpo necesita. Entre otras cosas, estos nutrientes descomponen los alimentos que Usted consume, convierten los aminoácidos en proteínas útiles, llevan vitaminas a ciertas partes de su cuerpo y ayudan a que su sangre se coagule para que no sangre demasiado después de una lesión.Su hígado ayuda a deshacerse de un producto de desecho llamado bilirrubina que se fabrica cuando los glóbulos rojos se descomponen. Si su hígado no funciona bien, puede acumularse demasiada bilirrubina en su cuerpo, un problema de salud llamado ictericia. Cambia el color de la piel y el blanco de los ojos y los convierte en amarillo. Un simple análisis de sangre puede decirle a su médico si Usted padece este problema y ayudarlo a descubrir por qué está sucediendo.El hígado es un órgano bastante importante para el cuerpo. La mejor manera de cuidarlo es siguiendo los siguientes consejos:1) Beber suficiente agua permite mantener en buen estado el funcionamiento del hígado.2) Evitar el consumo excesivo de azúcar, en especial, los azúcares refinados. Es decir no más de 12 cucharaditas al día. Los alimentos que contienen más azúcar refinado son: refrescos, chocolates, dulces, pan dulce, bolillo, galletas, salsa tipo catsup, miel de maple, entre otros.3) Consumir dieta equilibrada, incrementado las porciones de frutas y verduras frescas, tales como: fresa, manzana, frutos secos, té verde natural.4) Moderar el consumo de alcohol.5) Evitar el consumo de medicamentos, sin indicación por un profesional de salud.Muchas gracias y estoy a sus órdenes.Dr. Jorge Alejandro Lemus AriasEspecialista en Medicina Internahttps://medicina-interna-pachuca.negocio.site/