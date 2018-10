Disfrutan ‘Día Ibero’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las distintas áreas de la Universidad Iberoamericana sirvieron como espacios para fomentar la convivencia de su comunidad, en el “Día Ibero 2018”.Alumnos, personal docente y administrativo participaron en diferentes actividades deportivas, culturales y artísticas que se organizaron para la ocasión.La celebración comenzó con una misa en la capilla de la universidad, y ahí mismo se realizó la inauguración oficial.Después, los equipos inscritos se trasladaron al complejo deportivo para ser parte de una carrera atlética de relevos, evento donde se disfrutó un espíritu de ánimo y competencia sana. También se jugaron torneos de volibol de playa, basquetbol, futbol, ping pong, ajedrez y FIFA, este último se realizó en la sala de e-sports.El talento Ibero dio una muestra de sus habilidades en las escalinatas de la UIAC con presentaciones artísticas de Pet-friendly, Never Been to Budapest, Christian Laborde y Javi García.