José García espera ganar el Premio Estatal del Deporte 2018

“Me siento muy feliz, espero lo pueda ganar con todos los logros que tengo del año, me llevé el subcampeonato en el Panamericano celebrado en Chile en mi categoría Sub 16, en esa prueba me dieron el título internacional Candidate Master que es algo muy grande en ajedrez”, dijo García.

OLVIDADO POR EL INHIDE

en los últimos meses son méritos suficientes para ganar elEl originario dees uno de losOtra de las cartas de presentación este año se dio en la, en donde. Fue el máximo. Otro torneo que se llevó fue la Copa Independencia (participaron jugadores de otros países), uno de los tres torneos más importantes en México para el también conocido como deporte ciencia. Ganó el Nacional de Blitz en la máxima categoría en laGarcía tiene competencia con atletas como(ciclismo de montaña) ypor lo que, aunque no será fácil, espera entrar en una terna de triunfadores., el último fue Uriel Capó en 2006, por lo que el simple hecho de estar nominado ya es algo importante para el estudiante de preparatoria.Su agenda deportiva no para en este año, en puerta tiene competencias que lo podrían catapultar al extranjero, el, el selectivo para laen donde debe quedar entres los cuatro primeros para sacar boleto directo.“mucha habilidad para la lógica, piensa muy bien en cada partida", está muy orgulloso de cada logro de su pupilo.De momento su, posición de la que espera pueda ir escalando este mismo año. El plan es que en dos años sea el mejor del país, esto de acuerdo con su estratega., de quienes dice, solo en redes sociales “presumieron” sus preseas en la ON, pero nada más. Espera respaldo para los torneos que tiene en puerta.