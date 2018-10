“Spatime. Nuestro tiempo, nuestra vida. @Cristiano. Te amamos”, escribió su pareja en el video.

Der Spiegel ratifica acusaciones



La revista Der Spiegel dijo que “no tenemos razones para creer que esos documentos no son auténticos” y agregó que “hemos verificado meticulosamente los hechos en nuestra información y la sometimos a un estudio legal”.

Abogado de Cristiano cree que acusación es inventada



Cristiano "está acostumbrado a ser el blanco de la atención de la prensa, que conlleva el ser famoso", dijo Christiansen.



Pero el comunicado consideró "absolutamente deplorable que un medio de comunicación respaldara o promoviera una campaña de difamación tan compleja e intencional basada en documentos digitales robados, fácilmente manipulados".

