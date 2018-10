"A pesar de las críticas y de las malas rachas, siempre tienes que estar concentrado en tus objetivos y así el equipo podrá salir adelante y así ha sido mi historia con el León".



"Llegar a los 300 (juegos con el León) era uno de mis retos, por eso no quería salir, lo cual en parte me costó la lesión... pero los tiempos de Dios son perfectos y me tiene algo bueno preparado para mi regreso".



Estoy muy agradecido con la directiva, me ha apoyado como ninguna otra directva me hubiera apoyado; con los compañeros, con refuerzos con los que no he podido convivir tanto y realmente me han apoyado y son palabras que te levantan de ese bajón en que estás mentalmente.

A punto de cumplir nueve años como jugador del León,(Guadalajara, Jalisco; 34 años) enfrenta uno de los retos más duros de su carrera.Una lesión enapenas le ha permitido ajugar siete partidos en(seis dey uno de). No entra al campo desde el 24 de marzo y es seguro que se pierda todo el actual torneo de Apertura, lo que a muchos los ha puesto a pensar en suEn cambio, su voz, amable y entusiasta, contrasta con las decepciones del año. No sólo se prepara para volver a las canchas en enero de, sino que se ha puesto una ambiciosa meta a largo plazo: retirarse como profesional en, cuando deberá estar listo el“Esta es mi casa. Hay que veces que te contrata un equipo y te vas identificado de a poco con tus compañeros y tu familia también sa adapta. Al principio estás en una ciudad en la que no conoces a nadie, pero vas haciendo amistades y eso te va ha haciendo que te sientas bien. En lo personal, encontré una ciudad que hoy en día es mi hogar y en la que radicaré el resto de mi futuro.“Sí, cuando llegué pasé los peores momentos de mi carrera en cuestión de resultados; recuerdo que tuvimos que salir escondidos del estadio, con aquel equipo en el que estaba Jared (Borguetti, en el Apertura 2010) y sin embargo iban siete fechas y no ganábamos un juego y me da orgullo decir que tuvimos que salir del estadio 'encajuelados', porque esos retos son los que te hacen crecer como persona y realmente el reto me gusta afrontarlo y superarlo.“Creo que lo más importante se seguir. Había una frase de (Gustavo) Matosas de que ganaras o perdieras, siempre había que seguir adelante y son de las frases que hay que impregnarse y aplicarlas en tu vida.“Soy una persona posotiva y estoy completamente seguro de que voy a salir de esta”.“Llevaba cuatro meses de rehabilitación y llegué a un punto donde dije 'ya estoy' y llegué a golpear el balón y al día siguiente ya no me podía mover. La rodilla no respondió, pero afortunadamenmte se dio en el clavo: la sutura de menisco no pegó (sic) y lo recortaron y esto lleva un tiempo de rehabilitación; aproximadamente estaremos para la pretemporada del siguiente torneo”.“Soy cosnciente de eso, tanto así que hubo un momento de mi rehabliticación que empecé con una ansiedad muy fuerte y llegaba la taquicardia que desconocía; llega el tema mental de no estar contento con tu vida, de no disfrutar a tus amigos, a tu familia, hasta que llega un alto y hay que empezar a disfrutar otra vez. Fue un proceso que me costó y hoy me siento muy estable mentalmente y anímicamente y consciente de que este problema en la rehabilitación lo traigo y arreglando este problema, estoy seguro de que ya no habrá ningún incoveniente”.“Realmente es seguir disfrutando y mi meta es, aunque alguien lo piense ilógico, jugar en el nuevo estadio”.“Me queda terminando este torneo y un año más. Tengo tiempo para poder hacer las cosas bien, adaptarme bien al regreso a la cancha y hacer un buen torneo para poder seguir con mi carrera”.“Estoy en deuda con el equipo León, con la ciudad y con la directiva y si se precisa mi trabajo, por supuesto que me prepararé muy bien para poder hacer algo interesante y hacer algo por el equipo que me ha dado muchísimo”.