"Naturalmente, son buenos jugadores, pero para mi gusto, yo no tengo nada en contra de nadie, pero no me agradaría (que hubiera naturalizados)", afirma el brasileño.

"Vengo de un país en donde somos muy drásticos en ese sentido y en México, después de estar aquí 41 años, pienso que deberíamos tener jugadores mexicanos nacidos en México".

Y responde a Pedro Caixinha



"Ricardo Peláez (director deportivo celeste) me conoce muy bien, fue mi jugador y sabe cómo trabajo", sentencia el entrenador interino del representativo nacional.

"Si alguien dice que trabajo demasiado, por lo menos me están reconociendo algo".

Te puede interesar

No es que Ricardo Ferretti desee influir en las decisiones de quien sea elegido para quedarse al frente de la Selección Mexicana, peroque deba considerarse en el camino rumbo al Mundial Qatar 2022.La postura del "Tuca" aparece justo después de que el español Edgar Méndez (volante del Cruz Azul) y el argentino Julio Furch (delantero del Santos Laguna) mostraron su deseo de militar en el Tricolor, previa naturalización.De hecho, el "Tuca"para los amistosos contra Costa Rica y ChileAunque asegura no tener la intención de entrar en polémicas con el Cruz Azul, Ricardo "Tuca" Ferretti sí tiene palabras para Pedro Caixinha, quien pidió que el atacante Roberto Alvarado no regrese exhausto de su actividad con la Selección Nacional.El director técnico de La Máquina dio a entender que el método de trabajo del "Tuca" con el Tricolor fatiga en exceso a los futbolistas y aseguró que su jugador reconoció estar cansado por la actividad física a la que ha sido sometido.Ferretti dio a entender que el chico sólo jugará este jueves contra Costa Rica o el martes frente a Chile, en Querétaro, pero no en ambos duelos.