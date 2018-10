Los seguidores de Alizée tendrán que esperar más para ver a la cantante francesa en la Ciudad de México, pues anunció que su presentación del próximo 18 de octubre fue cancelada.

A través de un mensaje de Twitter la cantante dio cuenta de la cancelación de su presentación en el Pasagüero debido a un problema con los organizadores.

La francesa indicó que el contrato que tenían no se respetó, por lo que no podía asegurar su show en las mejores condiciones, "como a mí me gusta ofrecerme a ustedes en mis shows".

Tendrán que esperar

Debido a esto se cancelaron las presentaciones que estaban contempladas para Puebla y la capital del país.

Añadió que espera ver pronto a sus seguidores con otros organizadores y mejores condiciones para encontrarse con su público tras años de separación.

Por su parte, los organizadores dieron cuenta a través de un comunicado de los problemas que tuvieron con la artista, en especial tras el cambio de fecha de la presentación que daría Alizée en Puebla y los boletos de los vuelos México-Ajaccio.

