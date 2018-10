Sorprenden declaraciones de Enrique Iglesias sobre su vida sexual

Está considerando dedicarse sólo a ser padre

Llevan media vida juntos y están en su mejor momento. El cantante Enrique Iglesias, de 43 años, y la ex tenista Anna Kournikova, de 37, se conocieron hace casi dos décadas y son pareja desde hace 18 años. Una unión que se consolidó a finales de 2017, cuando se convirtieron en padres con el nacimiento de sus gemelos, Lucy y Nicolás.Estos días, el cantante ha hablado sobre cómo es ahora su vida personal y familiar, tras la llegada de los dos pequeños que han revolucionado su casa y a los que muestra cariñosamente y con cierta frecuencia en sus redes. En una entrevista con el diario británico The Sun, Iglesias ha dado detalles de su vida sexual, que resultan llamativos por su escasa frecuencia y por la intimidad de los mismos.Así, Iglesias ha contado que desde que nacieron los niños la pareja está aún mejor., ha revelado sin tapujos.Además, el cantante ha querido contar cómo es su pareja, dice que es una gran madre. "Como cualquier otra pareja, pasas por tus momentos altos y tus momentos bajos, y no siempre es perfecto., cuando el instinto de una madre aparece".El cantante también se para a hablar sobre su carrera y los próximos cambios que pueden llegar en su trayectoria. "Hay días en los que mentiría si dijera que no pasa por mi cabeza parar... Probablemente se haga realidad en un futuro próximo", confiesa. "Cuando tenía 19 años y viajaba alrededor del mundo con mi primer disco, había momentos en los que pensaba: 'Madre mía, quizá debería parar de hacer eso. Necesito un descanso'. Y ese pensamiento ha cruzado mi mente a lo largo de los años. Pero ahora la cruza bastante más que antes. Quizá no me vea haciendo mucho más que unos".Iglesias ya había explicado que la llegada de sus hijos le ha hecho ser más hogareño y que le gusta quedarse con ellos. "Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo viajar", contaba a mediados de septiembre en una entrevista con el programa Un nuevo día, de la cadena de televisión estadounidense Telemundo. "Todo gira en torno a ellos". En junio también hablaba sobre la paternidad, y sobre que "lo primero y más importante" para él era "ser un buen padre":