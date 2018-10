Se forman por horas

Revenden boletos en 500 pesos

Fanáticos dehicieron fila desde el mediodía de este jueves paray disfrutar del concierto de Molotov, en la, como parte delLa banda de rock mexicana es uno de los estelares de la programación del festival cultural, pues desde hace variosno ofrecían un concierto en la capital guanajuatense.Desde hace varios días, el festival anunció que los boletos en zona preferente estaban, pero que aún quedaban algunos en zona general y los cuales no tenían costo alguno; no obstante, este medio informó ques hacían de las suyas en redes sociales, al ofertar las entradas gratuitas aDesde cerca de lasasistentes a lacomenzaron a formarse a las afueras de la Alhóndiga de Granaditas, para así lograr alcanzar un buen espacio entre el público y disfrutar del concierto que comenzó a lasEstudiantes leoneses entrevistados porseñalaron hastacon tal de llegar temprano y ser de los primeros en la fila; sin embargo, comentaron que se sorprendieron al ver que no fueron los únicos en llegar horas antes.Al igual que ellos, cientos de personasen la fila; hubo quienes pidieron a sus familiares que les apartaran lugares.

La larga fila de fanáticos en espera del concierto de Molotov en el Cervantino. Foto: José T. Méndez.

*Con información de Juanita Crespo y José T. Méndez.

Antes de que iniciara el concierto, los revendedores aprovecharon para dar desdehasta enunpara entrar al concierto.Asimismo, público confesó haber comprado su entrada a un costo más alto, debido a que ya no encontraron en taquilla.