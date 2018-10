Buscan erradicar enfermedades en granjas porcinas de Guanajuato

Erradicarán virus

Salubridad en granjas

Autoridades, a través de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Estado de Guanajuato (SDAyR), emprenden una campaña demasiva en granjas porcícolas para erradicar el(PRRS).Señalaron que eles la enfermedad que actualmente causa unas mayoresa la producción, y que durante años ha diezmado la población de cerdos, a tal grado que Guanajuato pasó de ocupar unlugar en producción de carne porcina, alEl coordinador de la campaña de vacunación, José Antonio Flores, destacó que el costo será de, de los cuales el Gobierno del Estado aportará sólo 6 millones de pesos y el resto será solventado por los ganaderos.Destacó que el costo normal de cada dosis es de 25 pesos, pero que en esta campaña el valor será de $12.50, será subsidiada.Ante integrantes de la Asociación de Porcicultores de León, señaló que se busca que Guanajuato sea declarado libre de este virus que diezma a las granjas y causa grandes pérdidas materiales a los productores desde haceSeñaló que el problema está en Guanajuato desde hace años, y que las autoridades federales no habían hecho caso del problema, pero ahora sí están dispuestos a que se apliquenAdemás el coordinador de la campaña reveló que los porcicultores que no cuenten con la certificación de que están libre de está enfermedad no se les podrán otorgar las llamadaspara movilizar sus cerdos, pero tampoco podrán sacrificar en rastros de la localidad.Para realizar esta campaña se ha sectorizado al Estado en la fase de, sobre todo en zonas rurales, en donde se da lo que llaman la ganadería de “traspatio”, lugares en los cuales engordan dos o tres cerditos para luegopero que causan grandes problemas a los granjeros.Actualmente, la porcicultura tiene presencia en 32 de los 46 municipios de la entidad, y se estima que hay