No es la única calle con baches

Agua los deja a oscuras

que permanecen hasta 4 horas durante las fuertes lluvias son las principales problemáticas que afectan a vecinos de lade la, por lo que solicitan el apoyo de Obras Públicas y la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami).Alfonso Aguilar, vecino de la citada calle, comentó que por la vialidad, aunque no tiene salida, pasan a diario gran cantidad de camiones de transporte público y vehículos particulares que se dirigen a la, lo que ocasiona los baches.Refirió que a fin de evitar daños, han colocado grava y ladrillos para tapar los baches, sin embargo estos arreglos improvisados no duran mucho, pues con el constante paso de los vehículos se vuelve a hacer el hoyo.Otra de las calles con la problemática es la, que fuehace poco más de, durante la administración pública 2012-2015, y ya presenta baches en casi toda su extensión, algunos de gran tamaño.Dicha calle se transita para salir hacia el bulevar principal de la colonia, por lo que el daño es mayor que en otras vialidades secundarias de la zona.A los vecinos de la colonia Magisterial también les ha afectado la, sobre todo las más intensas y de larga duración, que ocasionan que se encharque el agua y tarde hasta 4 horas para ser desalojada por el cárcamo.Comentó que la infraestructura de Japami ha sido funcional, pero en la zona se les va la luz cuando llueve y esto también ocasiona que la gente no pueda salir de sus casas, pues no hay forma de pasar por el encharcamiento.Ante la problemática, el señor Alfonso Aguilar hizo un llamado a las autoridades de Obras Públicas para que los apoyen con el mantenimiento de la vialidad, y de Japami para que mejoren los tiempos de desfogue de agua de lluvia.